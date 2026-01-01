Implementá Indico con instalación en un clic.
Sistema open-source de gestión de conferencias y eventos desarrollado en el CERN para comunidades académicas y científicas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Indico
Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN —el lugar de nacimiento de la Web— para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Gestiona la presentación de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples sesiones, actas de ponencias, reservas de salas, inscripciones, pagos e impresión de credenciales en un único sistema integrado.
Alojar Indico en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los participantes, resúmenes y trabajos académicos en una infraestructura que vos controlás, evita las tarifas SaaS por evento para grandes conferencias y te permite personalizar temas, plugins y la autenticación para que coincidan con los requisitos institucionales.
Funciones principales de Indico
Gestión de conferencias
Planificá conferencias de varios días y múltiples sesiones con cronogramas estructurados, coordinadores de sesión y gestión de oradores, diseñado para eventos académicos.
Resúmenes y revisión por pares
Recopilá resúmenes, asigná revisores, ejecutá flujos de trabajo de revisión ciegos o doble ciegos, y publicá actas sin herramientas de terceros.
Reserva de sala
Gestionar salas de reuniones compartidas en toda una organización con vistas de calendario, reservas recurrentes y flujos de trabajo de aprobación.
Inscripción y pago
Creá formularios de registro personalizados con códigos de descuento, límites de capacidad e integraciones de pago para venta de entradas y alojamiento.
Plugins y SSO
Extendé Indico con plugins de Zoom, OAuth, SAML, LDAP y Shibboleth para integrarlo con los proveedores de identidad institucionales existentes.
escala de calidad CERN
Diseñado para gestionar todo el calendario de eventos del CERN, Indico se adapta desde un único seminario hasta conferencias con miles de asistentes.
¿Por qué ejecutar Indico en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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