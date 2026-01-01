Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN —el lugar de nacimiento de la Web— para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Gestiona la presentación de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples sesiones, actas de ponencias, reservas de salas, inscripciones, pagos e impresión de credenciales en un único sistema integrado.

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