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Lo que podés crear con Nango

Nango es una capa de infraestructura de código abierto para conectarse a APIs externas. En lugar de escribir flujos de OAuth personalizados, lógica de actualización de tokens y manejo de límites de tasa para cada servicio, Nango lo gestiona todo a través de un único backend unificado. Los desarrolladores configuran las integraciones una vez y acceden a cualquier servicio compatible a través del proxy transparente de Nango — con soporte integrado para más de 300 APIs, incluyendo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe y Notion.

Alojar Nango en tu propio VPS mantiene las autorizaciones de OAuth y los tokens de API de tus clientes en una infraestructura que vos controlás. Ningún servicio de terceros maneja las credenciales de tus usuarios — todo está encriptado en reposo con una clave de tu propiedad y almacenado en una base de datos PostgreSQL que se ejecuta junto al servidor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Nango

Flujos OAuth unificados

Nango gestiona la generación de URL de autorización, el intercambio de tokens y el procesamiento de callbacks para más de 300 APIs, eliminando el código de autenticación personalizado para cada integración.

Actualización automática de token

Los tokens de acceso se actualizan silenciosamente antes de su vencimiento para que sus integraciones nunca fallen a mitad de sesión debido a credenciales caducadas.

Interfaz de usuario de Conexión incrustable

Una pantalla de consentimiento de OAuth preconstruida y de marca blanca permite a tus usuarios autorizar cuentas de terceros desde dentro de tu aplicación con un único flujo de usuario.

Proxy de API transparente

Enrutá las llamadas a la API a través de Nango para obtener reintentos automáticos, retroceso por límite de tasa y respuestas de error normalizadas sin middleware por API.

Normalización de webhooks

Recibí, verificá y reenviá webhooks de cualquier proveedor conectado a través de un único punto de ingesta con manejo unificado de la carga útil.

Almacenamiento de credenciales encriptado

Todos los tokens OAuth y las claves de API están cifrados en reposo usando tu propia clave y almacenados exclusivamente en la base de datos PostgreSQL autoalojada.

¿Por qué ejecutar Nango en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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