Implementá Nango con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto que gestiona OAuth, la actualización de tokens y la conectividad de API para más de 300 integraciones de terceros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Nango
Nango es una capa de infraestructura de código abierto para conectarse a APIs externas. En lugar de escribir flujos de OAuth personalizados, lógica de actualización de tokens y manejo de límites de tasa para cada servicio, Nango lo gestiona todo a través de un único backend unificado. Los desarrolladores configuran las integraciones una vez y acceden a cualquier servicio compatible a través del proxy transparente de Nango — con soporte integrado para más de 300 APIs, incluyendo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe y Notion.
Alojar Nango en tu propio VPS mantiene las autorizaciones de OAuth y los tokens de API de tus clientes en una infraestructura que vos controlás. Ningún servicio de terceros maneja las credenciales de tus usuarios — todo está encriptado en reposo con una clave de tu propiedad y almacenado en una base de datos PostgreSQL que se ejecuta junto al servidor.
Funciones principales de Nango
Flujos OAuth unificados
Nango gestiona la generación de URL de autorización, el intercambio de tokens y el procesamiento de callbacks para más de 300 APIs, eliminando el código de autenticación personalizado para cada integración.
Actualización automática de token
Los tokens de acceso se actualizan silenciosamente antes de su vencimiento para que sus integraciones nunca fallen a mitad de sesión debido a credenciales caducadas.
Interfaz de usuario de Conexión incrustable
Una pantalla de consentimiento de OAuth preconstruida y de marca blanca permite a tus usuarios autorizar cuentas de terceros desde dentro de tu aplicación con un único flujo de usuario.
Proxy de API transparente
Enrutá las llamadas a la API a través de Nango para obtener reintentos automáticos, retroceso por límite de tasa y respuestas de error normalizadas sin middleware por API.
Normalización de webhooks
Recibí, verificá y reenviá webhooks de cualquier proveedor conectado a través de un único punto de ingesta con manejo unificado de la carga útil.
Almacenamiento de credenciales encriptado
Todos los tokens OAuth y las claves de API están cifrados en reposo usando tu propia clave y almacenados exclusivamente en la base de datos PostgreSQL autoalojada.
¿Por qué ejecutar Nango en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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