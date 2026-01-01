Implementá SearXNG en un clic.
Motor de metabúsqueda que respeta la privacidad y busca resultados de docenas de fuentes sin almacenar consultas ni rastrear usuarios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SearXNG
SearXNG es un metabuscador centrado en la privacidad que consulta Google, Bing, DuckDuckGo y docenas de otros proveedores de búsqueda simultáneamente, devolviendo resultados agregados sin crear un perfil de usuario ni almacenar el historial de búsqueda. A diferencia de los motores de búsqueda comerciales que monetizan las consultas mediante perfiles y publicidad dirigida, SearXNG ofrece acceso sin filtros a la información de la web.
El autoalojamiento significa que tus búsquedas pasan por una infraestructura que vos controlás, en lugar de instancias públicas operadas por terceros desconocidos. Vos decidís qué proveedores de búsqueda se incluyen, cómo se filtran los resultados y quién puede acceder a tu instancia, sin depender de servidores comunitarios compartidos que pueden sufrir interrupciones o limitaciones de velocidad.
Funciones principales de SearXNG
No Registro de Consultas
Las búsquedas nunca se almacenan ni se vinculan a tu identidad, eliminando la elaboración de perfiles y el seguimiento de comportamiento inherentes a los motores de búsqueda comerciales.
Agregación de múltiples fuentes
Consulta docenas de motores de búsqueda simultáneamente, reduciendo el sesgo de los resultados y proporcionando una cobertura más amplia que cualquier proveedor individual.
Motores Configurables
Elegí exactamente qué proveedores de búsqueda incluir o excluir, adaptando la combinación de resultados a tus necesidades de investigación y preferencias de privacidad.
Búsqueda por Categoría
Categorías de búsqueda dedicadas para web, imágenes, videos, noticias y fuentes especializadas mantienen los resultados relevantes para el tipo de contenido que necesitás.
Sin Cookies ni Seguimiento
Funciona sin cookies ni scripts de seguimiento, lo que lo hace adecuado para investigaciones sensibles a la privacidad y para su uso en entornos restringidos.
¿Por qué ejecutar SearXNG en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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