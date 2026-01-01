SearXNG es un metabuscador centrado en la privacidad que consulta Google, Bing, DuckDuckGo y docenas de otros proveedores de búsqueda simultáneamente, devolviendo resultados agregados sin crear un perfil de usuario ni almacenar el historial de búsqueda. A diferencia de los motores de búsqueda comerciales que monetizan las consultas mediante perfiles y publicidad dirigida, SearXNG ofrece acceso sin filtros a la información de la web.

El autoalojamiento significa que tus búsquedas pasan por una infraestructura que vos controlás, en lugar de instancias públicas operadas por terceros desconocidos. Vos decidís qué proveedores de búsqueda se incluyen, cómo se filtran los resultados y quién puede acceder a tu instancia, sin depender de servidores comunitarios compartidos que pueden sufrir interrupciones o limitaciones de velocidad.