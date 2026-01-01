Implementá TubeSync con instalación en un clic.
Sincroniza y descarga automáticamente contenido de canales y listas de reproducción de YouTube a tu VPS como un PVR para videos online.
Elegí un plan VPS para TubeSync
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TubeSync
TubeSync es una herramienta autoalojada estilo PVR para YouTube que monitorea canales y playlists y descarga automáticamente videos nuevos a medida que se publican. Funciona como un DVR para contenido online, manteniendo tu biblioteca multimedia actualizada sin intervención manual.
Alojar TubeSync en un VPS significa que las descargas se ejecutan continuamente en segundo plano mientras tus dispositivos están apagados. Se integra con servidores multimedia como Plex y Jellyfin, maneja metadatos y miniaturas automáticamente, y soporta filtrado por palabras clave y recortes de calidad para ahorrar espacio de almacenamiento.
Funciones principales de TubeSync
Sincronización automática de canales
Monitoreá canales y listas de reproducción de YouTube y descargá videos nuevos automáticamente apenas se publiquen.
Integración de Plex y Jellyfin
Los videos descargados se organizan con metadatos y miniaturas adecuados para una importación fluida en bibliotecas de Plex o Jellyfin.
Control de calidad
Establecé límites máximos de resolución y preferencias de formato para equilibrar la calidad de video con el espacio de almacenamiento disponible.
Filtrado de palabras clave
Filtrá qué videos descargar según las palabras clave del título, excluyendo contenido que no coincida con tus intereses.
¿Por qué ejecutar TubeSync en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.