Implementá BookStack con una instalación de un clic.
Plataforma wiki autoalojada con una jerarquía estructurada de Libros, Capítulos y Páginas para una documentación de equipo organizada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con BookStack
BookStack es una wiki gratuita de código abierto construida sobre Laravel que organiza la documentación en una jerarquía de tres niveles: Libros, Capítulos y Páginas — reflejando cómo la gente piensa naturalmente sobre el contenido estructurado. Un editor WYSIWYG, un modo Markdown integrado y la integración de diagramas draw.io significan que los equipos pueden escribir e ilustrar documentación sin salir de la plataforma.
Alojar BookStack en tu propio VPS mantiene la documentación interna sensible — manuales operativos, decisiones de arquitectura, políticas de RRHH — completamente dentro de tu infraestructura, sin costos por usuario y sin acceso de terceros a tu contenido. Los permisos basados en roles te permiten controlar exactamente quién puede leer o editar cada sección de la base de conocimientos.
Funciones principales de BookStack
Jerarquía Estructurada
Libros, Capítulos y Páginas mantienen la documentación organizada y navegable a medida que la base de conocimientos crece a miles de entradas.
Editores WYSIWYG y Markdown
Los escritores eligen su experiencia de edición preferida — un editor visual de bloques o Markdown sin formato con vista previa en vivo — página por página.
Permisos basados en roles
El control de acceso granular a nivel de libro, capítulo y página te permite segmentar la documentación entre equipos, contratistas y lectores públicos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida en todo el texto de la página, títulos y metadatos significa que los usuarios encuentran respuestas sin necesidad de saber dónde está archivado el contenido.
Historial de revisiones de la página
Cada edición está versionada con visualización de diferencias y reversión con un solo clic, lo que proporciona un registro de auditoría y una red de seguridad para la documentación colaborativa.
¿Por qué ejecutar BookStack en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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