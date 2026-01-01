Implementá Eclipse Kura con instalación en un clic.
Framework de borde IoT Java/OSGi de código abierto para pasarelas de campo con conectividad Modbus, OPC-UA, BACnet y MQTT integrada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Eclipse Kura
Eclipse Kura es un framework basado en Java y OSGi que convierte una máquina Linux en un gateway IoT de borde gestionado. Abstrae el trabajo de bajo nivel de sondear protocolos industriales, normalizar cargas útiles, almacenar datos offline en búfer y publicar telemetría en un broker en la nube, para que los integradores puedan concentrarse en conectar activos y escribir lógica de negocio en lugar de la infraestructura.
Ejecutar Kura en un VPS les brinda a los integradores industriales, OEMs y consultores de IoT un entorno de staging reproducible para configuraciones de gateways antes de que se envíen a hardware físico. La consola de administración basada en navegador expone cada gráfico de cableado, controlador y conector de nube de forma remota, para que puedas prototipar con PLCs y brokers MQTT reales sin aprovisionar dispositivos de borde dedicados.
Funciones principales de Eclipse Kura
Controladores de protocolo de campo
Controladores integrados para Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 y bus CAN le permiten consultar PLCs y sensores sin escribir código personalizado.
Gráfico visual de conexiones
Mapee controladores, activos, filtros y publicadores en la nube como un gráfico visual de flujo de datos directamente en la consola de administración basada en navegador.
Conectores de nube
Publicar telemetría en Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, o cualquier broker MQTT con almacenamiento en búfer sin conexión y entrega con almacenamiento y reenvío.
Tiempo de ejecución de OSGi
Despliegue en caliente paquetes firmados y paquetes de controladores por aire para extender el comportamiento del gateway sin reiniciar el framework.
Orquestación de contenedores
Gestionar contenedores de carga de trabajo en el gateway desde la misma UI de administración, combinando la orquestación de borde con los flujos de datos tradicionales de Kura.
Administración remota
Configure cada instantánea, controlador y política de seguridad desde la consola web para que una flota de gateways pueda ser reconfigurada desde un solo lugar.
¿Por qué ejecutar Eclipse Kura en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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