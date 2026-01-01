Eclipse Kura es un framework basado en Java y OSGi que convierte una máquina Linux en un gateway IoT de borde gestionado. Abstrae el trabajo de bajo nivel de sondear protocolos industriales, normalizar cargas útiles, almacenar datos offline en búfer y publicar telemetría en un broker en la nube, para que los integradores puedan concentrarse en conectar activos y escribir lógica de negocio en lugar de la infraestructura.

Ejecutar Kura en un VPS les brinda a los integradores industriales, OEMs y consultores de IoT un entorno de staging reproducible para configuraciones de gateways antes de que se envíen a hardware físico. La consola de administración basada en navegador expone cada gráfico de cableado, controlador y conector de nube de forma remota, para que puedas prototipar con PLCs y brokers MQTT reales sin aprovisionar dispositivos de borde dedicados.