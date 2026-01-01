Implementá Password Pusher con instalación de 1 clic.
Servicio de código abierto para compartir contraseñas, archivos y enlaces a través de URLs autodestructivas que expiran por cantidad de vistas o tiempo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Password Pusher
Password Pusher es una aplicación de código abierto que reemplaza el peligroso hábito de enviar credenciales por correo electrónico o mensajes de texto sin cifrar. En lugar de enviar el secreto directamente, generás una URL de un solo uso que entrega la carga útil una vez y luego se elimina automáticamente según la cantidad de vistas, el tiempo transcurrido o ambos. Se admiten contraseñas, archivos, URL y códigos QR, y cada envío puede requerir una frase de contraseña adicional antes de ser revelado.
Alojar Password Pusher en tu propio VPS mantiene cada secreto dentro de la infraestructura que controlás — ningún SaaS de terceros lee, registra o retiene tus credenciales compartidas, y el registro de auditoría completo permanece en tu servidor junto con los datos.
Funciones principales de Password Pusher
Enlaces autodestructivos
Las URLs de un solo uso expiran después de un número configurado de vistas o de un período de tiempo, por lo que los secretos no pueden ser releídos o filtrados desde las bandejas de entrada.
Protección de frase de contraseña
Agregá una frase de contraseña separada además del enlace para que una URL interceptada por sí sola no sea suficiente para revelar el secreto.
Archivos y Códigos QR
Envía contraseñas, archivos, URLs y códigos QR a través del mismo flujo de entrega auditado con políticas de vencimiento por tipo.
Registro de Auditoría Completo
Seguimiento de la creación, recuperación y la identidad del usuario para cada envío, con cuentas opcionales y autenticación de dos factores para el panel de control.
Marca Personalizada
Personalizá la interfaz de usuario con tu propio título, eslogan, tema y pie de página para equipos internos o implementaciones orientadas al cliente.
JSON API
Integrá el uso compartido de contraseñas en scripts, pipelines de CI o herramientas internas a través de la API JSON v2 documentada.
¿Por qué ejecutar Password Pusher en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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