Password Pusher es una aplicación de código abierto que reemplaza el peligroso hábito de enviar credenciales por correo electrónico o mensajes de texto sin cifrar. En lugar de enviar el secreto directamente, generás una URL de un solo uso que entrega la carga útil una vez y luego se elimina automáticamente según la cantidad de vistas, el tiempo transcurrido o ambos. Se admiten contraseñas, archivos, URL y códigos QR, y cada envío puede requerir una frase de contraseña adicional antes de ser revelado.

Alojar Password Pusher en tu propio VPS mantiene cada secreto dentro de la infraestructura que controlás — ningún SaaS de terceros lee, registra o retiene tus credenciales compartidas, y el registro de auditoría completo permanece en tu servidor junto con los datos.