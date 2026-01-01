ImplementĂĄ The Lounge con instalaciĂłn en un clic.
Cliente de IRC autohospedado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.
ElegĂ un plan VPS para The Lounge
Todos los planes incluyen todo lo que necesitĂĄs y mĂĄs
Lo que podĂ©s crear con The Lounge
The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que funciona como un bouncer IRC persistente â manteniĂ©ndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travĂ©s de una interfaz de navegador responsiva.
Alojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta mĂșltiples cuentas de usuario, autenticaciĂłn SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultĂĄneas a mĂșltiples redes IRC.
Funciones principales de The Lounge
ConexiĂłn siempre activa
The Lounge se mantiene conectado a las redes IRC 24/7 en tu VPS, asĂ que nunca se pierden mensajes, incluso cuando tus dispositivos estĂĄn desconectados.
Historial completo de mensajes
Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, brindĂĄndote un historial completo desde cualquier navegador.
Soporte multi-red
Conectate a mĂșltiples redes IRC simultĂĄneamente con cuentas separadas para cada usuario en tu servidor.
Notificaciones push
RecibĂ notificaciones push en el celular y la computadora para menciones y mensajes directos sin necesidad de tener una pestaĂ±a del navegador abierta.
ÂżPor quĂ© ejecutar The Lounge en Hostinger?
PublicaciĂłn en 1 clic
Tu aplicaciĂłn lista para usar al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciĂłn manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegĂ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutĂĄ y gestionĂĄ mĂșltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciĂłn y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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