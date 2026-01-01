The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que funciona como un bouncer IRC persistente â manteniĂ©ndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travĂ©s de una interfaz de navegador responsiva.

Alojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta mĂșltiples cuentas de usuario, autenticaciĂłn SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultĂĄneas a mĂșltiples redes IRC.