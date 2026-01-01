Hasta un 69% de descuento en The Lounge

ImplementĂĄ The Lounge con instalaciĂłn en un clic.

Cliente de IRC autohospedado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.

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ElegĂ­ un plan VPS para The Lounge

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1 nĂșcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
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2 nĂșcleos de CPU
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100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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4 nĂșcleos de CPU
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200 GB en disco NVMe
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KVM 8
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8 nĂșcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
ARS35.399
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitĂĄs y mĂĄs

Docker manager
Acceso rĂĄpido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂșblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĂ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodĂ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

Lo que podĂ©s crear con The Lounge

The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que funciona como un bouncer IRC persistente â manteniĂ©ndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travĂ©s de una interfaz de navegador responsiva.

Alojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta mĂșltiples cuentas de usuario, autenticaciĂłn SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultĂĄneas a mĂșltiples redes IRC.

Empeza
Lo que podĂ©s crear con {name}

Funciones principales de The Lounge

ConexiĂłn siempre activa

The Lounge se mantiene conectado a las redes IRC 24/7 en tu VPS, asĂ­ que nunca se pierden mensajes, incluso cuando tus dispositivos estĂĄn desconectados.

Historial completo de mensajes

Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, brindĂĄndote un historial completo desde cualquier navegador.

Soporte multi-red

Conectate a mĂșltiples redes IRC simultĂĄneamente con cuentas separadas para cada usuario en tu servidor.

Notificaciones push

RecibĂ­ notificaciones push en el celular y la computadora para menciones y mensajes directos sin necesidad de tener una pestaĂ±a del navegador abierta.

ÂżPor quĂ© ejecutar The Lounge en Hostinger?

PublicaciĂłn en 1 clic

Tu aplicaciĂłn lista para usar al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciĂłn manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

ProtegĂ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

EjecutĂĄ y gestionĂĄ mĂșltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciĂłn y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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UbicaciĂłn de servidor recomendada:

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ElegĂ­ la ubicaciĂłn de servidor mĂĄs cercana a tu audiencia y optimizĂĄ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmĂ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamĂ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy sĂșper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitĂ© ayuda, el soporte tĂ©cnico fue rĂĄpido, claro y muy Ăștil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ÂĄSigan asĂ­! đ

Noel
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ÂĄPor fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contactĂ© con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĂ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĂłn de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rĂĄpido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratĂ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 dĂ­as de garantĂ­a de devoluciĂłn

Probalo sin miedo: tenemos 30 dĂ­as de garantĂ­a de devoluciĂłn. ConsultĂĄ nuestra polĂ­tica de reembolsos para mĂĄs informaciĂłn.

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