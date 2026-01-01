Implementá Fider con instalación en un clic.
Plataforma de feedback de clientes de código abierto para recopilar solicitudes de funciones, organizar votaciones comunitarias y gestionar hojas de ruta de productos de forma transparente.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Fider
Fider es una plataforma de feedback de código abierto que acorta la distancia entre los equipos de producto y sus usuarios. Su portal de votación público permite a los usuarios enviar ideas, votar sugerencias existentes y participar en conversaciones, asegurando que las funciones más valiosas sean priorizadas primero. Los equipos pueden actualizar estados, comunicar decisiones de la hoja de ruta y mantener a su comunidad informada durante todo el ciclo de desarrollo.
Alojar Fider en tu propio VPS mantiene todos los comentarios y datos de usuario bajo tu control, elimina el precio por usuario de las alternativas alojadas y te permite adaptar el branding y la autenticación para que coincidan con la identidad de tu producto.
Funciones principales de Fider
Votación de la comunidad
Los usuarios votan las solicitudes de funciones para que los equipos de producto puedan priorizar objetivamente qué construir a continuación, basándose en la demanda real en lugar de las voces más ruidosas.
Seguimiento de estado
Asigná estados — planificado, iniciado, completado, rechazado — para mantener informada a la comunidad sobre el progreso de cada sugerencia.
Autenticación flexible
Soporta opciones de inicio de sesión por email, OAuth y SSO para que los usuarios puedan interactuar con la menor fricción posible, aumentando las tasas de envío y votación.
Marca Personalizada
Logos, colores configurables y soporte de dominio personalizado te permiten presentar el portal de comentarios como una extensión perfecta de tu propio producto.
Notificaciones de correo
Las notificaciones automáticas mantienen a los usuarios comprometidos al alertarlos cuando sus sugerencias reciben votos, comentarios o actualizaciones de estado.
¿Por qué ejecutar Fider en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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