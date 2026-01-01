Fider es una plataforma de feedback de código abierto que acorta la distancia entre los equipos de producto y sus usuarios. Su portal de votación público permite a los usuarios enviar ideas, votar sugerencias existentes y participar en conversaciones, asegurando que las funciones más valiosas sean priorizadas primero. Los equipos pueden actualizar estados, comunicar decisiones de la hoja de ruta y mantener a su comunidad informada durante todo el ciclo de desarrollo.

Alojar Fider en tu propio VPS mantiene todos los comentarios y datos de usuario bajo tu control, elimina el precio por usuario de las alternativas alojadas y te permite adaptar el branding y la autenticación para que coincidan con la identidad de tu producto.