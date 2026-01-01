Implementar Docker Registry en un clic.
El registro privado oficial para almacenar, distribuir y gestionar tus imágenes de contenedores Docker.
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Lo que podés crear con Docker Registry
Docker Registry es el sistema oficial de código abierto para el almacenamiento y distribución de imágenes de Docker. Tener tu propio registro le da a tu equipo un repositorio privado y de alto rendimiento para imágenes de contenedores, manteniendo el código de aplicación propietario fuera de los hubs públicos y asegurando descargas de imágenes rápidas y confiables para tus pipelines de CI/CD y despliegues de producción.
Alojarlo en tu propio VPS significa que los datos de las imágenes nunca salen de tu infraestructura, lo que simplifica el cumplimiento de las políticas de gobernanza de datos y elimina la dependencia de servicios externos. Vos controlás el acceso, las políticas de retención y la capacidad de almacenamiento, sin tarifas por imagen ni límites de ancho de banda impuestos por los proveedores de registros alojados.
Funciones principales de Docker Registry
Almacenamiento privado de imágenes
Almacená imágenes de contenedores propietarias de forma segura en tu propia infraestructura, manteniendo el código sensible lejos de los registros públicos.
Integración de CI/CD
La API estándar de Docker para push y pull garantiza compatibilidad con cada herramienta de compilación, pipeline y plataforma de orquestación.
Soporte para webhooks
Desencadenar automáticamente los pasos subsiguientes del pipeline cada vez que se sube una nueva imagen al registro.
Caché de capa persistente
El almacenamiento de capas compartidas entre imágenes reduce drásticamente el uso de disco y acelera la distribución de imágenes en tu equipo.
¿Por qué ejecutar Docker Registry en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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