Docker Registry es el sistema oficial de código abierto para el almacenamiento y distribución de imágenes de Docker. Tener tu propio registro le da a tu equipo un repositorio privado y de alto rendimiento para imágenes de contenedores, manteniendo el código de aplicación propietario fuera de los hubs públicos y asegurando descargas de imágenes rápidas y confiables para tus pipelines de CI/CD y despliegues de producción.

Alojarlo en tu propio VPS significa que los datos de las imágenes nunca salen de tu infraestructura, lo que simplifica el cumplimiento de las políticas de gobernanza de datos y elimina la dependencia de servicios externos. Vos controlás el acceso, las políticas de retención y la capacidad de almacenamiento, sin tarifas por imagen ni límites de ancho de banda impuestos por los proveedores de registros alojados.