Implementación de Bazarr en un solo clic.
Herramienta para gestionar subtítulos automáticamente para Sonarr y Radarr que descarga y actualiza subtítulos en toda tu biblioteca multimedia.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bazarr
Bazarr es una aplicación complementaria de Sonarr y Radarr que automatiza todo el flujo de trabajo de subtítulos para tu biblioteca multimedia. Supervisa tu biblioteca en busca de contenido nuevo y busca, descarga y organiza automáticamente subtítulos en tus idiomas preferidos en más de 20 proveedores, incluyendo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed y Podnapisi. Cuando hay versiones de subtítulos mejores disponibles, Bazarr las actualiza automáticamente, sin necesidad de búsqueda manual.
Ejecutar Bazarr en un VPS dedicado le proporciona un tiempo de actividad constante y una dirección IP pública confiable, necesarios para un acceso ininterrumpido a los proveedores. Las redes domésticas con IP dinámicas pueden ser bloqueadas por los proveedores de subtítulos con el tiempo. Combinado con herramientas de sincronización de subtítulos que corrigen desajustes de tiempo y soporte para pistas SDH para personas con discapacidad auditiva, Bazarr ofrece una cobertura completa de subtítulos para cada pieza de contenido multimedia en tu biblioteca.
Funciones principales de Bazarr
Integración con Sonarr y Radarr
Bazarr se conecta directamente a tu configuración de arr existente y descarga subtítulos automáticamente para cada película o episodio a medida que se agrega a tu biblioteca.
20+ proveedores de subtítulos
Buscá OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi y muchos más simultáneamente para maximizar la posibilidad de encontrar subtítulos precisos en tu idioma.
Actualizaciones automáticas de calidad
Cuando se lanza una mejor versión de subtítulos para contenido que ya está en tu biblioteca, Bazarr reemplaza el archivo existente automáticamente sin ninguna intervención manual.
Sincronización de subtítulos
Las herramientas de sincronización integradas ajustan la sincronización de los subtítulos para que coincida con las pistas de audio, solucionando la razón más común por la que los subtítulos se sienten desfasados, incluso cuando se descargan de fuentes confiables.
Apoyo para hipoacúsicos
Preferí las pistas SDH o CC para accesibilidad — Bazarr puede priorizar los subtítulos para personas con discapacidad auditiva en todos los proveedores para cada elemento de tu biblioteca.
¿Por qué ejecutar Bazarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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