Implementá Elasticsearch en un clic.
Motor distribuido de búsqueda y métricas basado en Apache Lucene para búsqueda de texto completo, registro de logs y análisis de datos en tiempo real.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Elasticsearch
Elasticsearch es un motor distribuido de búsqueda y métricas con API REST en el corazón de Elastic Stack. Basado en Apache Lucene, ofrece búsqueda de texto completo, agregaciones complejas e indexación casi en tiempo real sobre conjuntos de datos masivos. Su arquitectura distribuida admite sharding y replicación automáticos, lo que permite la escalabilidad horizontal desde un solo nodo hasta un clúster grande.
Alojar Elasticsearch por tu cuenta en tu VPS te brinda recursos dedicados para un rendimiento de consulta consistente, control total sobre la configuración de índices y las políticas de retención, y la capacidad de integrarlo con tu propio stack de logging, monitoreo y aplicaciones sin precios por documento ni restricciones de proveedor.
Funciones principales de Elasticsearch
Búsqueda de texto completo
Búsqueda potente con puntuación de relevancia, con resaltado, coincidencia aproximada y soporte de sinónimos, basada en la madura biblioteca Apache Lucene.
Indexación en tiempo real
Los documentos se vuelven buscables a los pocos milisegundos de su ingesta, lo que permite análisis casi en tiempo real y búsqueda en vivo en conjuntos de datos actualizados continuamente.
Agregaciones Avanzadas
Calcule métricas, histogramas y agrupaciones multinivel en una sola consulta, potenciando paneles interactivos y reportes de inteligencia de negocios.
Arquitectura Distribuida
La fragmentación y replicación automáticas distribuyen los datos entre los nodos para una alta disponibilidad y escalabilidad horizontal a medida que el volumen de datos crece.
API JSON RESTful
La interfaz HTTP/JSON simple permite a cualquier lenguaje de programación consultar, indexar y gestionar datos sin drivers propietarios ni configuraciones de cliente complejas.
¿Por qué ejecutar Elasticsearch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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