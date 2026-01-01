Elasticsearch es un motor distribuido de búsqueda y métricas con API REST en el corazón de Elastic Stack. Basado en Apache Lucene, ofrece búsqueda de texto completo, agregaciones complejas e indexación casi en tiempo real sobre conjuntos de datos masivos. Su arquitectura distribuida admite sharding y replicación automáticos, lo que permite la escalabilidad horizontal desde un solo nodo hasta un clúster grande.

Alojar Elasticsearch por tu cuenta en tu VPS te brinda recursos dedicados para un rendimiento de consulta consistente, control total sobre la configuración de índices y las políticas de retención, y la capacidad de integrarlo con tu propio stack de logging, monitoreo y aplicaciones sin precios por documento ni restricciones de proveedor.