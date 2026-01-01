Implementá Maintenant en una instalación de un clic.
Monitoreo de Docker y Kubernetes sin configuración, con estado de los contenedores, verificaciones de endpoints, certificados y una página de estado pública.
Elegí un plan VPS para Maintenant
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Maintenant
Maintenant es una herramienta de monitoreo unificado de código abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Desplegá un solo contenedor y autodescubre cada carga de trabajo en tu host, rastreando el estado de los contenedores, el uso de recursos, los endpoints HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imágenes y los riesgos de seguridad de red desde un panel de control impulsado por Go.
Diseñado para autoalojadores y equipos pequeños, Maintenant se distribuye como un único binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un despachador de logs. Se distribuye deliberadamente sin autenticación incorporada y está diseñado para funcionar detrás de tu proxy inverso existente, para que mantengas una capa de identidad en toda tu pila mientras sos dueño de cada métrica, línea de log y alerta sin precios por host o por métrica.
Funciones principales de Maintenant
Auto-descubrimiento de contenedores
Detecta cada contenedor Docker y carga de trabajo de Kubernetes en el momento en que se inicia, con cambios de estado, bucles de reinicio y transmisión de registros incluidos.
Chequeos de punto final y latido
Define monitores de latido HTTP, TCP y cron a través de etiquetas de Docker con umbrales de falla y recuperación configurables.
Seguimiento de certificados TLS
Importa automáticamente certificados desde puntos finales HTTPS monitoreados y alerta a los 30, 14, 7, 3 y 1 día antes del vencimiento.
Métricas de recursos
Muestra gráficos en tiempo real de CPU, memoria, red y E/S de disco por contenedor con alertas de umbral con retardo para mantener el ruido bajo.
Actualizar inteligencia
Escanea registros OCI para comparar resúmenes de imágenes y que sepas exactamente qué cargas de trabajo tienen versiones más nuevas esperando.
Página de estado pública
Aggregates monitor severity into a real-time status page powered by server-sent events for customers and teammates.
¿Por qué ejecutar Maintenant en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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