Maintenant es una herramienta de monitoreo unificado de código abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Desplegá un solo contenedor y autodescubre cada carga de trabajo en tu host, rastreando el estado de los contenedores, el uso de recursos, los endpoints HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imágenes y los riesgos de seguridad de red desde un panel de control impulsado por Go.

Diseñado para autoalojadores y equipos pequeños, Maintenant se distribuye como un único binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un despachador de logs. Se distribuye deliberadamente sin autenticación incorporada y está diseñado para funcionar detrás de tu proxy inverso existente, para que mantengas una capa de identidad en toda tu pila mientras sos dueño de cada métrica, línea de log y alerta sin precios por host o por métrica.