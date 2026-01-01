Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de eficacia comprobada, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Maneja todo el stack de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura enchufable que te permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.

Alojar Kill Bill por tu cuenta mantiene los metadatos de pago de los clientes, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo tu control total, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La interfaz de administración Kaui incluida ofrece a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de planes sin necesidad de escribir una sola llamada a la API.