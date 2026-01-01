Implementá Kill Bill en 1 clic.
Plataforma de código abierto para la facturación y pagos de suscripciones para SaaS, marketplaces y negocios basados en el uso.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kill Bill
Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de eficacia comprobada, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Maneja todo el stack de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura enchufable que te permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.
Alojar Kill Bill por tu cuenta mantiene los metadatos de pago de los clientes, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo tu control total, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La interfaz de administración Kaui incluida ofrece a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de planes sin necesidad de escribir una sola llamada a la API.
Funciones principales de Kill Bill
Motor de suscripción
Pruebas de modelos, contratos a plazo fijo, precios combinados y actualizaciones y degradaciones complejas de catálogos con prorrateo automático.
Plugins de pasarelas de pago
Procesá los cobros a través de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal y docenas de otros proveedores usando plugins de pago intercambiables.
Facturación y cobranza
Generar facturas según lo programado, reintentar pagos fallidos con reglas de cobro configurables y recuperar ingresos sin escribir scripts personalizados.
Consola de administración de Kaui
Explorá cuentas, reembolsá pagos, editá suscripciones e inspeccioná facturas a través de una interfaz web dedicada, diseñada para equipos de soporte y finanzas.
REST API y plugins
Una API REST completa más un SDK de plugins de Java/Ruby te permiten integrar Kill Bill con CRMs, motores de impuestos y herramientas de análisis sin bifurcar el núcleo.
Listo para multitenant
Aísle marcas, regiones o segmentos de clientes dentro de una única instancia utilizando la multi-tenencia incorporada con catálogos y credenciales separados.
¿Por qué ejecutar Kill Bill en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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