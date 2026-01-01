Implementá Kodi con un clic.
Servidor de biblioteca multimedia Kodi sin interfaz gráfica para centralizar y compartir tu base de datos multimedia entre múltiples instancias de Kodi.
Elegí un plan VPS para Kodi
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kodi
Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, permitiendo que múltiples clientes Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización unificado, calificaciones y metadatos. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de la biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.
El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en tu red, independientemente de si alguna otra máquina está funcionando. Conectá tus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y la interfaz web de la implementación para empezar a compartir tu biblioteca.
Funciones principales de Kodi
Biblioteca de Medios Centralizada
Aloje una base de datos multimedia compartida respaldada por MariaDB a la que se conectan todos sus clientes Kodi, eliminando bibliotecas duplicadas y manteniendo el historial de visualización sincronizado.
Gestión basada en navegador
Configurá las fuentes de medios, escaneá en busca de contenido nuevo y gestioná los complementos a través de la interfaz web de Kodi sin necesidad de una pantalla física.
Historial de visualización unificado
Todos los clientes Kodi conectados comparten el mismo progreso de reproducción, calificaciones y metadatos, para que puedas reanudar el contenido desde cualquier dispositivo.
Servidor de biblioteca siempre activo
Ejecutar en un VPS mantiene tu servidor de biblioteca disponible las 24 horas, incluso cuando las computadoras personales o los reproductores multimedia están apagados.
Add-on Gestión
Instalá y gestioná los complementos de Kodi de forma remota a través de la interfaz web, extendiendo la funcionalidad sin acceso directo al contenedor.
¿Por qué ejecutar Kodi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.