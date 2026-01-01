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Lo que podés crear con Kodi

Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, permitiendo que múltiples clientes Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización unificado, calificaciones y metadatos. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de la biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en tu red, independientemente de si alguna otra máquina está funcionando. Conectá tus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y la interfaz web de la implementación para empezar a compartir tu biblioteca.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Kodi

Biblioteca de Medios Centralizada

Aloje una base de datos multimedia compartida respaldada por MariaDB a la que se conectan todos sus clientes Kodi, eliminando bibliotecas duplicadas y manteniendo el historial de visualización sincronizado.

Gestión basada en navegador

Configurá las fuentes de medios, escaneá en busca de contenido nuevo y gestioná los complementos a través de la interfaz web de Kodi sin necesidad de una pantalla física.

Historial de visualización unificado

Todos los clientes Kodi conectados comparten el mismo progreso de reproducción, calificaciones y metadatos, para que puedas reanudar el contenido desde cualquier dispositivo.

Servidor de biblioteca siempre activo

Ejecutar en un VPS mantiene tu servidor de biblioteca disponible las 24 horas, incluso cuando las computadoras personales o los reproductores multimedia están apagados.

Add-on Gestión

Instalá y gestioná los complementos de Kodi de forma remota a través de la interfaz web, extendiendo la funcionalidad sin acceso directo al contenedor.

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