Esta implementación de Kodi sin interfaz gráfica ejecuta un servidor de biblioteca multimedia persistente sin pantalla, permitiendo que múltiples clientes Kodi en tu red compartan una única base de datos centralizada respaldada por MariaDB. En lugar de que cada instancia de Kodi mantenga su propia biblioteca separada, todos los clientes se conectan a la base de datos compartida para un historial de visualización unificado, calificaciones y metadatos. Una interfaz web integrada te permite gestionar fuentes multimedia, activar escaneos de la biblioteca e instalar complementos desde cualquier navegador.

El autoalojamiento en un VPS hace que tu biblioteca Kodi compartida esté siempre disponible para cada cliente en tu red, independientemente de si alguna otra máquina está funcionando. Conectá tus otras instalaciones de Kodi a los puertos de la base de datos y la interfaz web de la implementación para empezar a compartir tu biblioteca.