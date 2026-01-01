Rivet es un motor de orquestación de código abierto para Rivet Actors — procesos de larga duración y ligeros cuyo estado reside en la memoria y se persiste automáticamente. A diferencia de los entornos de ejecución sin servidor sin estado, cada actor mantiene su propio estado respaldado por SQLite, identidad direccionable y registro de eventos, lo que lo convierte en una opción natural para agentes de IA, sesiones de juegos multijugador, editores colaborativos y flujos de trabajo duraderos.

Alojar Rivet en tu propio VPS mantiene el estado del actor, la memoria del agente y los datos del flujo de trabajo completamente bajo tu control, sin tarifas por ejecución. El motor incluido viene con el panel de control Inspector incorporado para explorar el estado del actor, reproducir flujos de trabajo y depurar el tráfico en vivo sin instrumentar el código de la aplicación.