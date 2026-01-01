Implementá Rivet con instalación en un clic.
Entorno de ejecución de código abierto para actores con estado que potencian agentes de IA, aplicaciones colaborativas y flujos de trabajo duraderos.
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Lo que podés crear con Rivet
Rivet es un motor de orquestación de código abierto para Rivet Actors — procesos de larga duración y ligeros cuyo estado reside en la memoria y se persiste automáticamente. A diferencia de los entornos de ejecución sin servidor sin estado, cada actor mantiene su propio estado respaldado por SQLite, identidad direccionable y registro de eventos, lo que lo convierte en una opción natural para agentes de IA, sesiones de juegos multijugador, editores colaborativos y flujos de trabajo duraderos.
Alojar Rivet en tu propio VPS mantiene el estado del actor, la memoria del agente y los datos del flujo de trabajo completamente bajo tu control, sin tarifas por ejecución. El motor incluido viene con el panel de control Inspector incorporado para explorar el estado del actor, reproducir flujos de trabajo y depurar el tráfico en vivo sin instrumentar el código de la aplicación.
Funciones principales de Rivet
Actores con estado
Procesos de larga duración con estado en memoria, persistencia SQLite e identidades direccionables estables para agentes de IA y sesiones multijugador.
Flujos de trabajo duraderos
El entorno de ejecución del flujo de trabajo sobrevive a caídas y reinicios, reproduciendo el historial de eventos para que la lógica de negocio se reanude exactamente donde la dejó.
Inspector integrado
Panel de control del navegador para navegar por bases de datos SQLite de actores, inspeccionar el estado del flujo de trabajo, monitorear eventos y controlar actores a través de un REPL.
SDKs Políglotos
Conectá runners a través de los SDKs oficiales de RivetKit para TypeScript, Rust, Python y Swift sin reescribir servicios existentes.
Almacenamiento del sistema de archivos
Despliegue de nodo único listo para producción, respaldado por un almacén RocksDB integrado — no se necesita una base de datos externa para empezar.
Programación de contenedores
Programa código de usuario como contenedores en nodos ejecutores, lo que facilita la ejecución de agentes y servidores de juegos junto con el motor.
¿Por qué ejecutar Rivet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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