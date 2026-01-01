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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con SigNoz

SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto full-stack, construida nativamente sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de trazado, un almacén de métricas y un agregador de logs— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los logs y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestañas ni unir datos manualmente.

A diferencia de los proveedores de APM SaaS, alojar SigNoz en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que controlás, sin precios por asiento ni límites de retención de datos impuestos por terceros. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SigNoz

Trazado distribuido

Visualizá los flujos de solicitudes de punta a punta entre servicios con gráficos de llama, detalles de tramos y desgloses de latencia P50/P95/P99.

Monitoreo de métricas

Ingesta y consulta de métricas de infraestructura y aplicaciones a través de OpenTelemetry, con dashboards y reglas de alerta incorporados.

Gestión de logs

Centralizá los registros de todos los servicios, filtrá por contexto de rastreo y realizá búsquedas de texto completo sin una pila de registro separada.

Señales correlacionadas

Saltá de un rastreo lento a los logs correlacionados y métricas del host en un solo clic — sin correlación manual entre herramientas separadas.

OpenTelemetry nativo

Cualquier servicio ya instrumentado con SDKs de OTel envía datos a SigNoz de inmediato, sin dependencia de proveedor ni agentes personalizados.

Alertas integradas

Definí alertas de umbral y anomalías en cualquier métrica o señal de rastreo y enviá las notificaciones a Slack, PagerDuty o webhooks.

¿Por qué ejecutar SigNoz en Hostinger?

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