Implementá SigNoz con instalación en un clic.
APM nativo de OpenTelemetry que unifica trazas distribuidas, métricas y registros bajo una única plataforma de código abierto.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SigNoz
SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto full-stack, construida nativamente sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de trazado, un almacén de métricas y un agregador de logs— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los logs y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestañas ni unir datos manualmente.
A diferencia de los proveedores de APM SaaS, alojar SigNoz en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que controlás, sin precios por asiento ni límites de retención de datos impuestos por terceros. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.
Funciones principales de SigNoz
Trazado distribuido
Visualizá los flujos de solicitudes de punta a punta entre servicios con gráficos de llama, detalles de tramos y desgloses de latencia P50/P95/P99.
Monitoreo de métricas
Ingesta y consulta de métricas de infraestructura y aplicaciones a través de OpenTelemetry, con dashboards y reglas de alerta incorporados.
Gestión de logs
Centralizá los registros de todos los servicios, filtrá por contexto de rastreo y realizá búsquedas de texto completo sin una pila de registro separada.
Señales correlacionadas
Saltá de un rastreo lento a los logs correlacionados y métricas del host en un solo clic — sin correlación manual entre herramientas separadas.
OpenTelemetry nativo
Cualquier servicio ya instrumentado con SDKs de OTel envía datos a SigNoz de inmediato, sin dependencia de proveedor ni agentes personalizados.
Alertas integradas
Definí alertas de umbral y anomalías en cualquier métrica o señal de rastreo y enviá las notificaciones a Slack, PagerDuty o webhooks.
¿Por qué ejecutar SigNoz en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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