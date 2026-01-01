SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto full-stack, construida nativamente sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de trazado, un almacén de métricas y un agregador de logs— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los logs y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestañas ni unir datos manualmente.

A diferencia de los proveedores de APM SaaS, alojar SigNoz en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que controlás, sin precios por asiento ni límites de retención de datos impuestos por terceros. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.