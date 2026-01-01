Implementá ToolJet con instalación en 1 clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear y desplegar herramientas internas, dashboards y paneles de administración con más de 50 integraciones de fuentes de datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ToolJet
ToolJet es una plataforma de código abierto y low-code que ofrece a los equipos un constructor visual de arrastrar y soltar para crear herramientas internas, paneles de administración y aplicaciones CRUD en una fracción del tiempo de desarrollo habitual. Con más de 40 componentes de UI integrados y conectores nativos para más de 50 servicios —incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, APIs REST, Google Sheets y Stripe—, los equipos pueden construir aplicaciones basadas en datos sin escribir mucho código frontend.
Alojar ToolJet en tu propio VPS mantiene las configuraciones de las herramientas internas, las credenciales de las fuentes de datos y la lógica de negocio completamente dentro de tu infraestructura. Sin precios por usuario, sin límites de uso y sin acceso de terceros a tus datos operativos.
Funciones principales de ToolJet
Más de 50 Conectores de Orígenes de Datos
Conectate a bases de datos, REST APIs, endpoints de GraphQL y herramientas SaaS, incluyendo Google Sheets, Stripe y Salesforce, sin escribir código de integración personalizado.
Creador visual de arrastrar y soltar
Diseñá interfaces de usuario a partir de más de 40 componentes predefinidos — tablas, formularios, gráficos, modales — sin escribir HTML ni CSS, y vinculalos directamente a consultas de datos.
Lógica de JavaScript y Python
Agregá transformaciones de datos y lógica de negocio directamente en las consultas usando JavaScript o Python, manteniendo a los usuarios avanzados con control total sin salir de la plataforma.
Control de Acceso Basado en Roles
Definí permisos granulares por aplicación y espacio de trabajo para que cada miembro del equipo solo pueda acceder a las herramientas y los datos relevantes para su rol.
Git Sincronizar
Gestiona las versiones de las definiciones de aplicaciones sincronizándolas con un repositorio Git, lo que permite revisiones de código, auditorías y reversiones para herramientas internas críticas.
¿Por qué ejecutar ToolJet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.