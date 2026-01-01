Implementá Razzia con instalación en un clic.
Plataforma de trivia en tiempo real autohospedada para organizar eventos de trivia multijugador desde tu propio VPS.
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Lo que podés crear con Razzia
Razzia es una plataforma de preguntas y respuestas en tiempo real, de código abierto y autoalojada, diseñada para eventos en vivo, reuniones de equipo y sesiones en el aula. Un anfitrión crea una sala de juego a través del panel de control del administrador protegido con contraseña, comparte el código de la sala con los participantes y controla el ritmo del cuestionario — todo funcionando en cualquier navegador moderno sin necesidad de que los participantes descarguen ninguna aplicación.
Alojar Razzia en tu propio VPS mantiene la privacidad del contenido de tus cuestionarios y los datos de los participantes, sin tarifas por juego ni dependencia de un servicio de terceros. El despliegue ligero de un solo contenedor lo hace práctico tanto para eventos ad hoc como para actividades de equipo recurrentes.
Funciones principales de Razzia
Multijugador en tiempo real
El juego en vivo impulsado por WebSocket envía preguntas y puntajes a todos los participantes simultáneamente, sin un retraso perceptible, incluso a través de diferentes redes.
No requiere app
Los participantes se unen al instante a través de cualquier navegador moderno usando un código de sala — sin necesidad de cuenta, instalación ni fricción de registro antes de que empiece el cuestionario.
Panel del Gerente
La interfaz /manager protegida con contraseña le da al anfitrión control total sobre el flujo del juego — iniciar, avanzar y finalizar rondas a su propio ritmo.
Contenido de Cuestionario Personalizado
Definí los cuestionarios como archivos JSON almacenados en tu servidor, lo que te da control total sobre las preguntas, respuestas y la puntuación sin depender de ningún proveedor.
Salas simultáneas
Ejecutá múltiples salas de juego independientes desde una única instancia, así una implementación puede atender a varios equipos o sesiones al mismo tiempo.
¿Por qué ejecutar Razzia en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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