Apache IoTDB es una base de datos de series temporales diseñada específicamente para el Internet de las Cosas, concebida desde cero para cargas de trabajo de IoT industrial donde miles de millones de puntos de datos llegan cada día desde millones de sensores. Su formato TsFile columnar y liviano alcanza relaciones de compresión a las que las bases de datos relacionales típicas no pueden acercarse, mientras que las consultas analíticas en subsegundos y un esquema de dispositivo basado en árbol modelan la forma en que el equipo industrial real está realmente estructurado.

Alojar Apache IoTDB en tu VPS les brinda a los proyectos de manufactura, energía, transporte y ciudades inteligentes un backend de telemetría privado que se integra de forma nativa con Grafana, Spark, Flink, Kafka y MQTT — sin pagar tarifas por métrica y sin enviar datos de sensores a nubes de terceros.