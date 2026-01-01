Implementá Apache IoTDB con instalación en un clic.
Base de datos de series temporales de IoT Industrial que ofrece ingesta de alto rendimiento, consultas en menos de un segundo y compresión ultra-alta en el borde.
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Lo que podés crear con Apache IoTDB
Apache IoTDB es una base de datos de series temporales diseñada específicamente para el Internet de las Cosas, concebida desde cero para cargas de trabajo de IoT industrial donde miles de millones de puntos de datos llegan cada día desde millones de sensores. Su formato TsFile columnar y liviano alcanza relaciones de compresión a las que las bases de datos relacionales típicas no pueden acercarse, mientras que las consultas analíticas en subsegundos y un esquema de dispositivo basado en árbol modelan la forma en que el equipo industrial real está realmente estructurado.
Alojar Apache IoTDB en tu VPS les brinda a los proyectos de manufactura, energía, transporte y ciudades inteligentes un backend de telemetría privado que se integra de forma nativa con Grafana, Spark, Flink, Kafka y MQTT — sin pagar tarifas por métrica y sin enviar datos de sensores a nubes de terceros.
Funciones principales de Apache IoTDB
Almacenamiento columnar TsFile
Formato de almacenamiento columnar diseñado a medida y optimizado para datos de series temporales, que ofrece relaciones de compresión de hasta 20:1 en comparación con las bases de datos tradicionales.
Ingesta de alto rendimiento
Maneja millones de escrituras por segundo de dispositivos IoT de baja potencia utilizando un árbol de fusión estructurado por registros diseñado para cargas de trabajo con muchas escrituras.
Esquema de dispositivo basado en árbol
El modelo de ruta jerárquica refleja cómo las fábricas y flotas organizan los sensores, con comodines difusos para consultas de agregación entre dispositivos.
Soporte de protocolo nativo
La ingesta de JDBC, Thrift RPC, REST API V2 y MQTT permite que cualquier dispositivo, panel de control o herramienta de análisis se conecte sin adaptadores personalizados.
Grafana y Spark listos
Conectores oficiales para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka y Hadoop convierten a IoTDB en un backend de series de tiempo de fácil integración para pipelines existentes.
¿Por qué ejecutar Apache IoTDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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