Implementá Pinry en un clic.
Tablero de imágenes estilo Pinterest autohospedado para guardar, etiquetar y organizar imágenes y videos.
Elegí un plan VPS para Pinry
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pinry
Pinry es un tablero de imágenes de código abierto y autoalojado que te permite recolectar, etiquetar y navegar imágenes, videos y páginas web en un diseño de mosaico visualmente atractivo — similar a Pinterest pero completamente bajo tu control. Combina un back-end de Django REST Framework con un front-end de Vue.js y se distribuye como un único contenedor Docker respaldado por SQLite para una configuración sin dependencias.
Autoalojar Pinry significa que tu colección personal permanece privada en tu propio VPS, sin feeds algorítmicos, sin anuncios y sin necesidad de cuenta para navegar si habilitas el acceso público. El soporte multiusuario, los tableros públicos y privados, la compatibilidad con extensiones de navegador y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para colecciones personales como para pequeños equipos colaborativos.
Funciones principales de Pinry
Descubrimiento por etiquetas
Asigná múltiples etiquetas a cada pin y filtrá toda tu colección al instante por etiqueta — no se necesitan carpetas anidadas.
Tableros multiusuario
Creá tableros separados por usuario y controlá la visibilidad con configuraciones de acceso público o privado para cada tablero.
Soporte para extensiones del navegador
Guardá imágenes directamente desde cualquier página web a tu tablero de Pinry usando la extensión oficial del navegador.
REST API
Automatizá la creación de pines y gestioná colecciones de forma programática a través de la API integrada de Django REST Framework.
Imagen de Docker Multi-arquitectura
La imagen oficial es compatible con AMD64, ARMv7 y ARMv8 — funciona tanto en servidores VPS estándar como en placas basadas en ARM.
¿Por qué ejecutar Pinry en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.