Pinry es un tablero de imágenes de código abierto y autoalojado que te permite recolectar, etiquetar y navegar imágenes, videos y páginas web en un diseño de mosaico visualmente atractivo — similar a Pinterest pero completamente bajo tu control. Combina un back-end de Django REST Framework con un front-end de Vue.js y se distribuye como un único contenedor Docker respaldado por SQLite para una configuración sin dependencias.

Autoalojar Pinry significa que tu colección personal permanece privada en tu propio VPS, sin feeds algorítmicos, sin anuncios y sin necesidad de cuenta para navegar si habilitas el acceso público. El soporte multiusuario, los tableros públicos y privados, la compatibilidad con extensiones de navegador y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para colecciones personales como para pequeños equipos colaborativos.