Implementá OliveTin con instalación de un clic.
Interfaz web liviana y autoalojada que expone comandos de shell predefinidos como botones seguros y de ejecución con un clic.
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Lo que podés crear con OliveTin
OliveTin is a small self-hosted Go service that turns predefined shell commands into safe, click-to-run buttons in a web UI. The administrator describes each action in a YAML config file — name, icon, command, optional arguments, optional confirmation dialog — and OliveTin renders them as a tidy dashboard that anyone with access can invoke without touching a terminal.
Self-hosting OliveTin on your own VPS gives non-technical household members, junior teammates, or kiosk-style touchscreens a controlled subset of operations they can run safely — restart a stuck service, send a wake-on-lan packet, refresh a Plex library, kick off a backup — without handing over SSH credentials or exposing arbitrary command execution. Because OliveTin only runs commands you have explicitly declared, the blast radius stays bounded by the YAML config.
Funciones principales de OliveTin
Acciones definidas por YAML
Describí cada comando de shell en el archivo de configuración de OliveTin con título, ícono, argumentos opcionales y comportamiento de ejecución para renderizar un panel de control pulido.
Interfaz de usuario amigable al tacto
Aplicación de una sola página responsiva diseñada para teléfonos, tablets y pantallas táctiles montadas en la pared — perfecta para automatizaciones domésticas tipo quiosco.
Argumento y campos desplegables
Convertí comandos complejos en desplegables, campos de texto o interruptores de casilla de verificación para que los usuarios no técnicos los invoquen con los parámetros correctos cada vez.
Diálogos de confirmación
Marcá las acciones sensibles con confirmaciones requeridas para que los comandos peligrosos necesiten un clic adicional antes de ejecutarse.
Mínima huella de recursos
Un único binario de Go usa solo unos pocos MB de RAM y un CPU mínimo, ideal para alojar en un VPS junto con servicios autoalojados más pesados.
Webhook y API
Activar acciones externamente a través de webhooks HTTP o la API REST para integrar OliveTin en automatizaciones, scripts y centros de domótica.
¿Por qué ejecutar OliveTin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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