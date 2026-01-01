Errbit es un rastreador de errores de código abierto diseñado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake —incluyendo el gem oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y librerías de la comunidad para Python, PHP y más— puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un endpoint SaaS y comenzar a transmitir inmediatamente excepciones, backtraces y contexto de solicitud a un panel unificado.

Alojar Errbit en un VPS mantiene los full stack traces, detalles de usuario y volcados de parámetros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producción sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa avisos duplicados en registros de errores únicos, admite reglas de notificación por aplicación y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de problemas para que los errores fluyan directamente desde producción a tu flujo de trabajo existente.