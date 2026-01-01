Implementá Errbit con instalación en 1 clic.
Capturador de errores autohospedado compatible con Airbrake para aplicaciones Ruby, Rails, Python, JavaScript y PHP.
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Lo que podés crear con Errbit
Errbit es un rastreador de errores de código abierto diseñado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake —incluyendo el gem oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y librerías de la comunidad para Python, PHP y más— puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un endpoint SaaS y comenzar a transmitir inmediatamente excepciones, backtraces y contexto de solicitud a un panel unificado.
Alojar Errbit en un VPS mantiene los full stack traces, detalles de usuario y volcados de parámetros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producción sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa avisos duplicados en registros de errores únicos, admite reglas de notificación por aplicación y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de problemas para que los errores fluyan directamente desde producción a tu flujo de trabajo existente.
Funciones principales de Errbit
Compatible con la API de Airbrake
Apuntá cualquier notificador de Airbrake existente a Errbit sin cambios en el código — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP y las librerías de la comunidad funcionan todos de forma inmediata.
Agrupación inteligente de errores
La huella digital configurable deduplica excepciones idénticas en implementaciones, entornos e instancias para que actúes sobre las causas raíz en lugar de ruido repetido.
Aislamiento de múltiples aplicaciones
Rastreá errores de muchos servicios en una única instancia de Errbit, con entornos por aplicación, observadores, umbrales de notificación y controles de acceso.
Integración con el gestor de incidencias
Creá incidencias en GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine y Trac directamente desde un error de Errbit para mantener visibles los errores de producción en tu flujo de trabajo actual.
Inicio de sesión con OAuth y LDAP
Autenticá usuarios a través de GitHub, Google o LDAP y aprovisioná cuentas desde tu organización de GitHub sin tener que gestionar un almacén de identidades separado.
Alertas por correo electrónico y webhook
Notificar a los observadores por correo electrónico sobre umbrales de ocurrencia configurables y enviar notificaciones a Slack, HipChat, Campfire o webhooks personalizados para equipos que priorizan el chat.
¿Por qué ejecutar Errbit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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