Implementá Jitsi Meet en un clic.
Plataforma de videoconferencias autoalojada con pantalla compartida, cifrado de extremo a extremo y sin cargos por participante — una alternativa a Zoom.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jitsi Meet
Jitsi Meet es una plataforma de videoconferencias gratuita y de código abierto que funciona completamente en el navegador usando WebRTC, sin necesidad de plugins, aplicaciones o cuentas para los participantes. Desarrollada por el equipo detrás del popular servicio público meet.jit.si y utilizada por 8x8 en su plataforma comercial en la nube, Jitsi Meet soporta video HD, compartir pantalla, cifrado de extremo a extremo, grabación, transmisión en vivo a YouTube, manos levantadas, encuestas, salas de grupos y subtítulos en vivo de forma predeterminada.
Alojar Jitsi Meet en tu propio VPS les da a las organizaciones y comunidades minutos de reunión ilimitados para participantes ilimitados, con cada transmisión de audio y video enrutada por tu propia infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios, limitar el ancho de banda o analizar los metadatos de la reunión.
Funciones principales de Jitsi Meet
Videollamadas solo en el navegador
Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno sin instalar software, plugins ni crear cuentas — compartí una URL y las conferencias comienzan al instante.
Compartir pantalla y grabación
Compartí aplicaciones, pestañas del navegador o pantallas completas durante las llamadas, con grabación opcional durante la reunión y transmisión en vivo a YouTube u otros puntos finales RTMP.
Cifrado de extremo a extremo
El E2EE opcional para llamadas uno a uno y reuniones de grupos pequeños mantiene los flujos de audio y video cifrados de emisor a receptor, incluso desde el propio servidor.
Salas de grupos y encuestas
Divida las reuniones más grandes en grupos de trabajo más pequeños para debatir, realice encuestas en vivo, levante la mano y use reacciones para una dinámica de conferencia interactiva.
Subtítulos en vivo y acceso telefónico
La integración opcional con Jigasi para marcación SIP y subtítulos en vivo hace que las reuniones sean accesibles para quienes llaman por teléfono y para los participantes que necesitan transcripciones.
Sin precios por usuario
Organice reuniones ilimitadas con participantes ilimitados en su propio VPS — sin cargos por participante, sin límites de tiempo de reunión, sin avisos de actualización.
¿Por qué ejecutar Jitsi Meet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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