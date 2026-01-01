Implementá ViewTube en un clic.
Elegante interfaz alternativa de YouTube, amigable con la privacidad, para ver videos y gestionar suscripciones sin anuncios ni seguimiento.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ViewTube
ViewTube es una interfaz alternativa de código abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a través de una interfaz limpia y moderna que actúa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca ve tu dirección IP, huella digital del navegador o historial de reproducciones. Construido sobre las APIs de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisión de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.
Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal, sin anuncios y que controlás por completo. Un sistema de cuenta local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducción en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rápidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al día con los creadores sin necesidad de abrir youtube.com.
Funciones principales de ViewTube
Sin anuncios ni seguimiento
Los videos se transmiten a través de tu propio servidor, por lo que no hay anuncios pre-roll ni mid-roll y YouTube nunca ve tu IP ni la huella digital de tu navegador.
Suscripciones sin Google
Creá una cuenta local para seguir canales, crear listas de reproducción y registrar el historial, todo almacenado en tu propia base de datos, no en una cuenta de Google.
SponsorBlock y DeArrow
Saltar automáticamente segmentos de patrocinadores, intros y autopromociones, y reemplazar miniaturas y títulos clickbait con alternativas colaborativas.
Reproductor de video moderno
Un reproductor pulido basado en Vue admite selección de calidad y códec, velocidad de reproducción, modo cine y atajos de teclado.
Invidious y Piped
Obtiene datos a través de múltiples backends de Invidious y Piped, alternando automáticamente entre instancias para una reproducción confiable.
¿Por qué ejecutar ViewTube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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