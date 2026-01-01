ViewTube es una interfaz alternativa de código abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a través de una interfaz limpia y moderna que actúa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca ve tu dirección IP, huella digital del navegador o historial de reproducciones. Construido sobre las APIs de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisión de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.

Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal, sin anuncios y que controlás por completo. Un sistema de cuenta local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducción en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rápidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al día con los creadores sin necesidad de abrir youtube.com.