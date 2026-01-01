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Cliente de backup de código abierto que crea backups cifrados e incrementales en almacenamiento en la nube y servidores remotos con una interfaz web fácil de usar.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Duplicati

Duplicati es un cliente de backup gratis y de código abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar backups incrementales, deduplicados y comprimidos a más de 20 destinos de almacenamiento — incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estándar como SFTP y WebDAV. Como todo se cifra del lado del cliente, tus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita la configuración de tareas de backup, el establecimiento de políticas de retención, la verificación de la integridad del backup y el monitoreo de las ejecuciones programadas. La deduplicación a nivel de bloque y la compresión mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS te brinda un motor de backup confiable y siempre activo que ejecuta tareas programadas de manera consistente sin depender de que una computadora personal esté encendida.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Duplicati

Cifrado AES-256 del lado del cliente

Encripta todos los datos antes de que salgan de tu servidor, para que las copias de seguridad en el almacenamiento en la nube de terceros permanezcan completamente privadas.

20+ backends de almacenamiento

Soporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, y muchos más destinos desde una única interfaz.

Incremental y desduplicado

Solo sube los bloques modificados después de la primera ejecución de la copia de seguridad, lo que reduce drásticamente el uso del almacenamiento y el ancho de banda de subida en los trabajos posteriores.

Horarios flexibles

Configure ventanas de copia de seguridad automatizadas con políticas de retención que vencen automáticamente los puntos de restauración antiguos para gestionar los costos de almacenamiento.

Verificación de copia de seguridad

Prueba periódicamente la integridad de las copias de seguridad restaurando y comparando datos, detectando la corrupción silenciosa antes de que se convierta en un problema de recuperación.

¿Por qué ejecutar Duplicati en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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