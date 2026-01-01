Implementá Duplicati en 1 clic.
Cliente de backup de código abierto que crea backups cifrados e incrementales en almacenamiento en la nube y servidores remotos con una interfaz web fácil de usar.
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Lo que podés crear con Duplicati
Duplicati es un cliente de backup gratis y de código abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar backups incrementales, deduplicados y comprimidos a más de 20 destinos de almacenamiento — incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estándar como SFTP y WebDAV. Como todo se cifra del lado del cliente, tus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.
Una interfaz web limpia facilita la configuración de tareas de backup, el establecimiento de políticas de retención, la verificación de la integridad del backup y el monitoreo de las ejecuciones programadas. La deduplicación a nivel de bloque y la compresión mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS te brinda un motor de backup confiable y siempre activo que ejecuta tareas programadas de manera consistente sin depender de que una computadora personal esté encendida.
Funciones principales de Duplicati
Cifrado AES-256 del lado del cliente
Encripta todos los datos antes de que salgan de tu servidor, para que las copias de seguridad en el almacenamiento en la nube de terceros permanezcan completamente privadas.
20+ backends de almacenamiento
Soporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, y muchos más destinos desde una única interfaz.
Incremental y desduplicado
Solo sube los bloques modificados después de la primera ejecución de la copia de seguridad, lo que reduce drásticamente el uso del almacenamiento y el ancho de banda de subida en los trabajos posteriores.
Horarios flexibles
Configure ventanas de copia de seguridad automatizadas con políticas de retención que vencen automáticamente los puntos de restauración antiguos para gestionar los costos de almacenamiento.
Verificación de copia de seguridad
Prueba periódicamente la integridad de las copias de seguridad restaurando y comparando datos, detectando la corrupción silenciosa antes de que se convierta en un problema de recuperación.
¿Por qué ejecutar Duplicati en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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