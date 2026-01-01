Duplicati es un cliente de backup gratis y de código abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar backups incrementales, deduplicados y comprimidos a más de 20 destinos de almacenamiento — incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estándar como SFTP y WebDAV. Como todo se cifra del lado del cliente, tus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita la configuración de tareas de backup, el establecimiento de políticas de retención, la verificación de la integridad del backup y el monitoreo de las ejecuciones programadas. La deduplicación a nivel de bloque y la compresión mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS te brinda un motor de backup confiable y siempre activo que ejecuta tareas programadas de manera consistente sin depender de que una computadora personal esté encendida.