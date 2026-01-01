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Lo que podés crear con MariaDB

MariaDB es una de las bases de datos relacionales más utilizadas del mundo, creada por los desarrolladores originales de MySQL para que siga siendo permanentemente de código abierto. Ofrece cumplimiento total de ACID, compatibilidad con MySQL, múltiples motores de almacenamiento y funciones empresariales como Galera Cluster para alta disponibilidad, lo que la convierte en una base sólida para aplicaciones web, plataformas SaaS y cargas de trabajo de datos de cualquier tamaño.

Ejecutar MariaDB en tu propio VPS te brinda recursos de base de datos dedicados, control directo sobre la configuración y el ajuste, y un servidor de base de datos compartido accesible para todas tus aplicaciones, sin la sobrecarga y los precios por recurso de los servicios de bases de datos administrados.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de MariaDB

Compatibilidad con MySQL

Reemplazo directo para MySQL significa que las aplicaciones, controladores y herramientas existentes funcionan sin cambios en el código.

Transacciones ACID

El soporte transaccional completo con InnoDB garantiza la integridad de los datos para aplicaciones que no pueden permitirse un estado inconsistente.

Galera Cluster

Replicación multi-maestro incorporada para implementaciones de alta disponibilidad que requieren operaciones de base de datos sin tiempo de inactividad.

Múltiples motores de almacenamiento

Elegí entre InnoDB, Aria, ColumnStore y más para que el motor de almacenamiento coincida con cada tipo de carga de trabajo.

JSON y Datos espaciales

El tipo de datos JSON nativo y los índices espaciales son compatibles con los modelos de datos de aplicaciones modernos, además de los datos relacionales tradicionales.

¿Por qué ejecutar MariaDB en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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