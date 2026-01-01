MariaDB es una de las bases de datos relacionales más utilizadas del mundo, creada por los desarrolladores originales de MySQL para que siga siendo permanentemente de código abierto. Ofrece cumplimiento total de ACID, compatibilidad con MySQL, múltiples motores de almacenamiento y funciones empresariales como Galera Cluster para alta disponibilidad, lo que la convierte en una base sólida para aplicaciones web, plataformas SaaS y cargas de trabajo de datos de cualquier tamaño.

Ejecutar MariaDB en tu propio VPS te brinda recursos de base de datos dedicados, control directo sobre la configuración y el ajuste, y un servidor de base de datos compartido accesible para todas tus aplicaciones, sin la sobrecarga y los precios por recurso de los servicios de bases de datos administrados.