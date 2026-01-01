Implementá MariaDB con una instalación de 1 clic.
Base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQL, confiada por millones de implementaciones en todo el mundo.
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Lo que podés crear con MariaDB
MariaDB es una de las bases de datos relacionales más utilizadas del mundo, creada por los desarrolladores originales de MySQL para que siga siendo permanentemente de código abierto. Ofrece cumplimiento total de ACID, compatibilidad con MySQL, múltiples motores de almacenamiento y funciones empresariales como Galera Cluster para alta disponibilidad, lo que la convierte en una base sólida para aplicaciones web, plataformas SaaS y cargas de trabajo de datos de cualquier tamaño.
Ejecutar MariaDB en tu propio VPS te brinda recursos de base de datos dedicados, control directo sobre la configuración y el ajuste, y un servidor de base de datos compartido accesible para todas tus aplicaciones, sin la sobrecarga y los precios por recurso de los servicios de bases de datos administrados.
Funciones principales de MariaDB
Compatibilidad con MySQL
Reemplazo directo para MySQL significa que las aplicaciones, controladores y herramientas existentes funcionan sin cambios en el código.
Transacciones ACID
El soporte transaccional completo con InnoDB garantiza la integridad de los datos para aplicaciones que no pueden permitirse un estado inconsistente.
Galera Cluster
Replicación multi-maestro incorporada para implementaciones de alta disponibilidad que requieren operaciones de base de datos sin tiempo de inactividad.
Múltiples motores de almacenamiento
Elegí entre InnoDB, Aria, ColumnStore y más para que el motor de almacenamiento coincida con cada tipo de carga de trabajo.
JSON y Datos espaciales
El tipo de datos JSON nativo y los índices espaciales son compatibles con los modelos de datos de aplicaciones modernos, además de los datos relacionales tradicionales.
¿Por qué ejecutar MariaDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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