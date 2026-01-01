Implementá CiviCRM en un clic.
Gestión de relaciones con constituyentes de código abierto, diseñada para organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa y organizaciones impulsadas por sus miembros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CiviCRM
CiviCRM es un CRM de código abierto diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro, ONG, asociaciones y organizaciones cívicas. A diferencia de los CRM comerciales enfocados en ventas, cada módulo —contactos, contribuciones, membresías, eventos, envíos y gestión de casos— está diseñado en torno a los flujos de trabajo de recaudadores de fondos, organizadores y personal de programas que gestionan a los miembros en lugar de a los clientes potenciales.
Alojar CiviCRM en tu propio VPS mantiene los registros de donantes, el historial de contribuciones y los datos de los miembros bajo tu control total, sin precios por contacto, sin procesadores de datos de terceros y con la propiedad total de cada informe y segmentación que crees.
Funciones principales de CiviCRM
Gestión de contactos
Haga un seguimiento de contactos, hogares y organizaciones ilimitados con relaciones, etiquetas y campos personalizados adaptados a los flujos de trabajo de organizaciones sin fines de lucro.
Contribuciones y recaudación de fondos
Aceptá donaciones en línea, gestioná promesas de donación, ejecutá programas de donaciones recurrentes y conciliá las contribuciones con informes financieros integrados.
Gestión de membresías
Automatizá las inscripciones de membresía, renovaciones y los beneficios escalonados con tipos de membresía configurables y recordatorios de ciclo de vida.
Eventos e inscripción
Creá páginas de eventos, vendé entradas, gestioná asistentes y hacé un seguimiento del historial de participación junto con el resto del registro de cada contacto.
Email y mailing masivo
Segmentar audiencias, enviar correos masivos dirigidos y medir aperturas, clics y rebotes sin pagar tarifas de envío por contacto.
¿Por qué ejecutar CiviCRM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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