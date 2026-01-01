Implementá Drupal en un clic.
CMS de código abierto de nivel empresarial que impulsa millones de sitios web en todo el mundo, desde blogs personales hasta grandes portales gubernamentales.
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Lo que podés crear con Drupal
Drupal es un sistema de gestión de contenido (CMS) consolidado y de nivel empresarial en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50.000 módulos disponibles permiten a los equipos construir desde un sitio editorial simple hasta una compleja plataforma digital multisitio sin escribir una sola línea de código personalizado.
Las capacidades de CMS headless de Drupal, su robusta capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una opción sólida para organizaciones que necesitan gestionar contenido en múltiples canales —web, móvil y más allá—, manteniendo flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Este deploy combina Drupal con un backend de PostgreSQL para una confiabilidad y rendimiento de nivel de producción.
Funciones principales de Drupal
Modelado de contenido flexible
Definí tipos de contenido y campos personalizados para que coincidan exactamente con tu flujo de trabajo editorial, sin estar limitado por una estructura de datos fija.
CMS headless y API REST
Exponer contenido a través de una interfaz RESTful o JSON:API para que los equipos de front-end puedan crear experiencias personalizadas en cualquier framework.
Roles y permisos granulares
Controlá exactamente qué puede crear, editar, publicar o eliminar cada rol de usuario en toda la jerarquía del sitio.
Soporte multilingüe
La traducción y gestión de idiomas integradas te permiten publicar contenido en docenas de idiomas desde una única instalación.
Vasto ecosistema de módulos
Más de 50.000 módulos aportados extienden Drupal con comercio electrónico, SEO, gestión de medios e integraciones de servicios de terceros.
¿Por qué ejecutar Drupal en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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