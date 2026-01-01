Drupal es un sistema de gestión de contenido (CMS) consolidado y de nivel empresarial en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50.000 módulos disponibles permiten a los equipos construir desde un sitio editorial simple hasta una compleja plataforma digital multisitio sin escribir una sola línea de código personalizado.

Las capacidades de CMS headless de Drupal, su robusta capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una opción sólida para organizaciones que necesitan gestionar contenido en múltiples canales —web, móvil y más allá—, manteniendo flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Este deploy combina Drupal con un backend de PostgreSQL para una confiabilidad y rendimiento de nivel de producción.