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Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto que permite a cualquier miembro del equipo explorar datos y crear paneles sin SQL.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Metabase

Metabase es una plataforma líder de inteligencia de negocios de código abierto en la que confían más de 40.000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no técnicos explorar datos y crear dashboards interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a más de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y es compatible con informes automatizados por correo electrónico y Slack.

Implementar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios SaaS por puesto y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de análisis en la nube compartidos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Metabase

Constructor de Consultas No-SQL

Cualquiera del equipo puede explorar datos y crear gráficos a través de una interfaz visual sin aprender la sintaxis de SQL.

20+ Conectores de Base de Datos

Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake y más a través de un asistente de configuración guiado.

Paneles interactivos

Combiná gráficos, métricas y filtros en paneles compartibles que se actualizan automáticamente con datos nuevos.

Informes automatizados

Programá informes para que se entreguen por correo electrónico o Slack y así los interesados siempre tengan información actualizada sin necesidad de iniciar sesión.

Incrustar y Compartir

Incrustar paneles en herramientas externas o compartir enlaces públicos para análisis de cara al cliente sin exponer datos crudos.

¿Por qué ejecutar Metabase en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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