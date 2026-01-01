Implementá Metabase con instalación en un clic.
Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto que permite a cualquier miembro del equipo explorar datos y crear paneles sin SQL.
Elegí un plan VPS para Metabase
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con Metabase
Metabase es una plataforma líder de inteligencia de negocios de código abierto en la que confían más de 40.000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no técnicos explorar datos y crear dashboards interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a más de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y es compatible con informes automatizados por correo electrónico y Slack.
Implementar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios SaaS por puesto y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de análisis en la nube compartidos.
Funciones principales de Metabase
Constructor de Consultas No-SQL
Cualquiera del equipo puede explorar datos y crear gráficos a través de una interfaz visual sin aprender la sintaxis de SQL.
20+ Conectores de Base de Datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake y más a través de un asistente de configuración guiado.
Paneles interactivos
Combiná gráficos, métricas y filtros en paneles compartibles que se actualizan automáticamente con datos nuevos.
Informes automatizados
Programá informes para que se entreguen por correo electrónico o Slack y así los interesados siempre tengan información actualizada sin necesidad de iniciar sesión.
Incrustar y Compartir
Incrustar paneles en herramientas externas o compartir enlaces públicos para análisis de cara al cliente sin exponer datos crudos.
¿Por qué ejecutar Metabase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
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Lanzamiento local, crecimiento global
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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