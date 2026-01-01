Metabase es una plataforma líder de inteligencia de negocios de código abierto en la que confían más de 40.000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no técnicos explorar datos y crear dashboards interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a más de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y es compatible con informes automatizados por correo electrónico y Slack.

Implementar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios SaaS por puesto y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de análisis en la nube compartidos.