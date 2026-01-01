Hasta un 69% de descuento en FeedCraft

Implementá FeedCraft con instalación en un clic.

Middleware RSS autoalojado que usa IA para traducir, resumir, filtrar y limpiar cualquier feed antes de que llegue a tu lector.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá FeedCraft con instalación en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con FeedCraft

FeedCraft es un middleware RSS de código abierto que se interpone entre cualquier fuente de feed y tu lector, transformando cada artículo a través de pasos de procesamiento configurables llamados Crafts. Puede extraer el texto completo de artículos de feeds truncados, traducir titulares y cuerpos de texto a través de un LLM compatible con OpenAI, generar resúmenes e introducciones con IA, filtrar publicaciones promocionales con reglas de lenguaje natural e incluso convertir páginas HTML, APIs JSON o resultados de búsqueda en feeds RSS completamente nuevos.

Alojar FeedCraft en tu propio VPS mantiene cada artículo y cada prompt de LLM en una infraestructura que vos controlás, elimina los límites de tasa y el tiempo de inactividad que afectan a las instancias públicas compartidas, y te permite dirigir el procesamiento de IA a cualquier proveedor — OpenAI, Gemini, un modelo local de Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI — que mejor se adapte a tu presupuesto y cobertura de idiomas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de FeedCraft

Traducción y resúmenes con IA

Traducir títulos y cuerpos de artículos a cualquier idioma de destino y adjuntar resúmenes generados por IA a través de un LLM compatible con OpenAI con prompts personalizados por Craft.

Extracción de texto completo

Reemplazar extractos RSS truncados con contenido completo del artículo, incluyendo un modo fulltext-plus renderizado por el navegador para sitios que cargan texto mediante JavaScript.

HTML/JSON/Búsqueda a RSS

Los generadores visuales integrados convierten páginas web arbitrarias, respuestas de API JSON (con importación curl) y resultados de motores de búsqueda en feeds RSS estables.

Modos portátil y de base

Prefijá cualquier URL de feed para un procesamiento único, o definí Recetas con nombre en la interfaz de administración para fijar URLs de feed transformadas permanentes a las que tu lector se suscribe.

AtomCraft y FlowCraft

Componer operaciones atómicas (proxy, límite, traducir, resumir, embellecer, ignorar publinotas) en pipelines reutilizables adaptados a cada fuente de datos.

Middleware agnóstico al lector

Funciona con FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, o cualquier lector que consuma RSS estándar, sin necesidad de plugins o integración de cuentas.

¿Por qué ejecutar FeedCraft en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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30 días de garantía de devolución

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