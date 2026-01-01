Implementá FeedCraft con instalación en un clic.
Middleware RSS autoalojado que usa IA para traducir, resumir, filtrar y limpiar cualquier feed antes de que llegue a tu lector.
Elegí un plan VPS para FeedCraft
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FeedCraft
FeedCraft es un middleware RSS de código abierto que se interpone entre cualquier fuente de feed y tu lector, transformando cada artículo a través de pasos de procesamiento configurables llamados Crafts. Puede extraer el texto completo de artículos de feeds truncados, traducir titulares y cuerpos de texto a través de un LLM compatible con OpenAI, generar resúmenes e introducciones con IA, filtrar publicaciones promocionales con reglas de lenguaje natural e incluso convertir páginas HTML, APIs JSON o resultados de búsqueda en feeds RSS completamente nuevos.
Alojar FeedCraft en tu propio VPS mantiene cada artículo y cada prompt de LLM en una infraestructura que vos controlás, elimina los límites de tasa y el tiempo de inactividad que afectan a las instancias públicas compartidas, y te permite dirigir el procesamiento de IA a cualquier proveedor — OpenAI, Gemini, un modelo local de Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI — que mejor se adapte a tu presupuesto y cobertura de idiomas.
Funciones principales de FeedCraft
Traducción y resúmenes con IA
Traducir títulos y cuerpos de artículos a cualquier idioma de destino y adjuntar resúmenes generados por IA a través de un LLM compatible con OpenAI con prompts personalizados por Craft.
Extracción de texto completo
Reemplazar extractos RSS truncados con contenido completo del artículo, incluyendo un modo fulltext-plus renderizado por el navegador para sitios que cargan texto mediante JavaScript.
HTML/JSON/Búsqueda a RSS
Los generadores visuales integrados convierten páginas web arbitrarias, respuestas de API JSON (con importación curl) y resultados de motores de búsqueda en feeds RSS estables.
Modos portátil y de base
Prefijá cualquier URL de feed para un procesamiento único, o definí Recetas con nombre en la interfaz de administración para fijar URLs de feed transformadas permanentes a las que tu lector se suscribe.
AtomCraft y FlowCraft
Componer operaciones atómicas (proxy, límite, traducir, resumir, embellecer, ignorar publinotas) en pipelines reutilizables adaptados a cada fuente de datos.
Middleware agnóstico al lector
Funciona con FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, o cualquier lector que consuma RSS estándar, sin necesidad de plugins o integración de cuentas.
¿Por qué ejecutar FeedCraft en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web