Cross-seed es una herramienta de automatización de código abierto diseñada para ayudar a los usuarios de torrents a encontrar y añadir cross-seeds —torrents que existen en múltiples trackers privados pero comparten archivos idénticos. Al comparar tus descargas existentes con indexadores como Prowlarr o Jackett, identifica lanzamientos coincidentes y los añade automáticamente a tu cliente de torrents, permitiéndote seedear en trackers adicionales sin volver a descargar ningún dato.

Ejecutar Cross-seed en un VPS garantiza un funcionamiento continuo 24/7, escaneando nuevas oportunidades de cross-seed cada vez que surgen. Se integra con clientes de torrents populares como qBittorrent, Deluge y rTorrent, y soporta la coincidencia basada en datos que funciona incluso cuando los nombres de los lanzamientos difieren entre los trackers.