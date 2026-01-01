Implementá Cross-seed en una instalación de un clic.
Herramienta automatizada de siembra cruzada que encuentra torrents coincidentes en diferentes trackers privados para maximizar tu ratio de siembra.
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Lo que podés crear con Cross-seed
Cross-seed es una herramienta de automatización de código abierto diseñada para ayudar a los usuarios de torrents a encontrar y añadir cross-seeds —torrents que existen en múltiples trackers privados pero comparten archivos idénticos. Al comparar tus descargas existentes con indexadores como Prowlarr o Jackett, identifica lanzamientos coincidentes y los añade automáticamente a tu cliente de torrents, permitiéndote seedear en trackers adicionales sin volver a descargar ningún dato.
Ejecutar Cross-seed en un VPS garantiza un funcionamiento continuo 24/7, escaneando nuevas oportunidades de cross-seed cada vez que surgen. Se integra con clientes de torrents populares como qBittorrent, Deluge y rTorrent, y soporta la coincidencia basada en datos que funciona incluso cuando los nombres de los lanzamientos difieren entre los trackers.
Funciones principales de Cross-seed
Siembra cruzada automática
Escanea tus descargas existentes y encuentra torrents coincidentes en otros trackers para que puedas compartir más sin descargar nada adicional.
Soporte de múltiples trackers
Se conecta a Prowlarr o Jackett para buscar en docenas de rastreadores privados y públicos simultáneamente desde una única configuración.
Integración de Cliente de Torrent
Funciona de forma nativa con qBittorrent, Deluge, Transmission y rTorrent para inyectar torrents de cross-seed directamente en tu cliente.
Emparejamiento basado en datos
Compara torrents por el contenido y tamaño del archivo en lugar de solo por los nombres, detectando cross-seeds incluso cuando los títulos de las versiones difieren entre los trackers.
Modo demonio
Se ejecuta como un servicio persistente en segundo plano que monitorea nuevas descargas y encuentra automáticamente oportunidades de cross-seeding en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Cross-seed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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