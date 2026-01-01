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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Silex

Silex es la alternativa de código abierto a Webflow — un creador de sitios web visual, sin código, que funciona completamente en el navegador y produce archivos HTML y CSS estándar. A diferencia de los creadores de sitios web comerciales que bloquean tus diseños y contenido en su plataforma, Silex guarda todo como archivos planos en tu propio servidor. Se conecta a CMSs headless para contenido dinámico, se integra con generadores de sitios estáticos como 11ty, y se puede extender a través de un sistema de plugins.

Alojar Silex en un VPS por cuenta propia les da a los diseñadores web y agencias un espacio de trabajo con proyectos ilimitados a un costo fijo de servidor, sin tarifas por sitio y sin depender de que una plataforma de terceros se mantenga online o sea accesible.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Silex

Editor visual de arrastrar y soltar

Creá páginas visualmente usando el editor basado en GrapesJS con componentes, estilos y herramientas de diseño — no se requieren conocimientos de HTML o CSS.

Salida HTML estática

Cada sitio web que Silex produce es HTML y CSS limpio y estándar — sin dependencias de tiempo de ejecución, funciona en cualquier proveedor de alojamiento y es completamente portable.

Vinculación de datos de CMS

Conectá diseños de página a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex y otros CMSs headless para que los no desarrolladores puedan actualizar el contenido sin tocar el diseño.

Panel de control multi-sitio

Gestioná proyectos web ilimitados desde una única instancia de Silex, organizados en un solo espacio de trabajo para agencias y freelancers con múltiples clientes.

Extensibilidad de plugins

Extendé Silex con componentes personalizados, conectores de datos e integraciones de servicios de terceros a través del sistema de plugins sin bifurcar el núcleo.

¿Por qué ejecutar Silex en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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