Implementar Silex con instalación en un clic.
Constructor visual de sitios web de código abierto y sin código que genera archivos HTML y CSS limpios y portables.
Elegí un plan VPS para Silex
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Silex
Silex es la alternativa de código abierto a Webflow — un creador de sitios web visual, sin código, que funciona completamente en el navegador y produce archivos HTML y CSS estándar. A diferencia de los creadores de sitios web comerciales que bloquean tus diseños y contenido en su plataforma, Silex guarda todo como archivos planos en tu propio servidor. Se conecta a CMSs headless para contenido dinámico, se integra con generadores de sitios estáticos como 11ty, y se puede extender a través de un sistema de plugins.
Alojar Silex en un VPS por cuenta propia les da a los diseñadores web y agencias un espacio de trabajo con proyectos ilimitados a un costo fijo de servidor, sin tarifas por sitio y sin depender de que una plataforma de terceros se mantenga online o sea accesible.
Funciones principales de Silex
Editor visual de arrastrar y soltar
Creá páginas visualmente usando el editor basado en GrapesJS con componentes, estilos y herramientas de diseño — no se requieren conocimientos de HTML o CSS.
Salida HTML estática
Cada sitio web que Silex produce es HTML y CSS limpio y estándar — sin dependencias de tiempo de ejecución, funciona en cualquier proveedor de alojamiento y es completamente portable.
Vinculación de datos de CMS
Conectá diseños de página a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex y otros CMSs headless para que los no desarrolladores puedan actualizar el contenido sin tocar el diseño.
Panel de control multi-sitio
Gestioná proyectos web ilimitados desde una única instancia de Silex, organizados en un solo espacio de trabajo para agencias y freelancers con múltiples clientes.
Extensibilidad de plugins
Extendé Silex con componentes personalizados, conectores de datos e integraciones de servicios de terceros a través del sistema de plugins sin bifurcar el núcleo.
¿Por qué ejecutar Silex en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.