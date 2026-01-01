MySpeed es una herramienta liviana y autoalojada para monitorear tests de velocidad que rastrea continuamente el rendimiento de tu conexión a internet. Ejecuta tests de velocidad automatizados en un cronograma configurable usando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, y luego guarda los resultados localmente en una base de datos SQLite para que puedas analizar tendencias a lo largo de días, semanas y meses.

Más allá de las mediciones brutas, MySpeed ofrece gráficos interactivos, una política de retención de datos configurable, notificaciones de verificación de estado por correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram, y métricas opcionales de Prometheus para su integración en stacks de observabilidad existentes. Todos los datos permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin dependencia de la nube y sin tarifas por test.