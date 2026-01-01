Implementá MySpeed en 1 clic.
Rastreador de pruebas de velocidad de internet autohospedado que ejecuta pruebas automatizadas y visualiza tu historial de conexión a lo largo del tiempo.
Elegí un plan VPS para MySpeed
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con MySpeed
MySpeed es una herramienta liviana y autoalojada para monitorear tests de velocidad que rastrea continuamente el rendimiento de tu conexión a internet. Ejecuta tests de velocidad automatizados en un cronograma configurable usando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, y luego guarda los resultados localmente en una base de datos SQLite para que puedas analizar tendencias a lo largo de días, semanas y meses.
Más allá de las mediciones brutas, MySpeed ofrece gráficos interactivos, una política de retención de datos configurable, notificaciones de verificación de estado por correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram, y métricas opcionales de Prometheus para su integración en stacks de observabilidad existentes. Todos los datos permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin dependencia de la nube y sin tarifas por test.
Funciones principales de MySpeed
Pruebas de velocidad automatizadas
Programá pruebas recurrentes usando expresiones cron para que la calidad de tu conexión sea monitoreada continuamente sin intervención manual.
Múltiples proveedores de pruebas
Elegí entre Ookla, LibreSpeed y Cloudflare como tu backend de prueba de velocidad para obtener resultados precisos y comparables del proveedor en el que confiás.
Gráficos históricos
Visualizá las tendencias de descarga, carga y ping en rangos de tiempo configurables para detectar patrones de degradación y hacer que tu proveedor de internet rinda cuentas.
Notificaciones de salud
Recibí alertas por email, Signal, WhatsApp o Telegram cuando tu conexión caiga por debajo de los umbrales definidos.
Métricas de Prometheus
Exportar los resultados de la prueba de velocidad como métricas de Prometheus para integrar con los dashboards de Grafana junto con tu otro monitoreo de infraestructura.
¿Por qué ejecutar MySpeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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