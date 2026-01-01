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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con PrivateGPT

PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar tus propios documentos usando modelos de lenguaje grandes locales. Subí archivos y hacé preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y usa un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.

Este deploy usa Ollama para ejecutar inferencia completamente en CPU, lo que lo hace práctico en cualquier VPS sin GPU. En el primer inicio, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de embedding de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave de API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene tus documentos, consultas e historial de conversación en una infraestructura que controlás completamente.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de PrivateGPT

100% privado por su diseño

Toda la inferencia se ejecuta localmente a través de Ollama — los documentos, las consultas y las respuestas nunca tocan APIs externas o servicios en la nube.

Ingesta de documentos

Subí PDFs, archivos de texto, hojas de cálculo y más; el sistema los divide en fragmentos y los incrusta en un almacén de vectores local para su recuperación semántica.

Respuestas impulsadas por RAG

Cada respuesta recupera primero los pasajes de documentos más relevantes, basando las respuestas en tu contenido real en lugar de en conocimiento inventado.

Múltiples modos de consulta

Alterná entre chat RAG, búsqueda completa de documentos, chat LLM simple y resumen desde la misma interfaz sin reconfigurar nada.

Inferencia sin GPU

Funciona completamente en CPU a través de Ollama — no se requiere GPU ni CUDA, lo que lo hace desplegable en cualquier plan VPS estándar.

Interfaz de usuario web integrada

Interfaz basada en Gradio para cargar documentos, hacer preguntas y gestionar archivos ingeridos — sin necesidad de instalar un frontend separado.

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