Implementá PrivateGPT en un clic.
Motor RAG autoalojado que te permite chatear con tus documentos privados usando LLMs locales — ningún dato sale de tu servidor.
Elegí un plan VPS para PrivateGPT
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PrivateGPT
PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar tus propios documentos usando modelos de lenguaje grandes locales. Subí archivos y hacé preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y usa un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.
Este deploy usa Ollama para ejecutar inferencia completamente en CPU, lo que lo hace práctico en cualquier VPS sin GPU. En el primer inicio, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de embedding de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave de API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene tus documentos, consultas e historial de conversación en una infraestructura que controlás completamente.
Funciones principales de PrivateGPT
100% privado por su diseño
Toda la inferencia se ejecuta localmente a través de Ollama — los documentos, las consultas y las respuestas nunca tocan APIs externas o servicios en la nube.
Ingesta de documentos
Subí PDFs, archivos de texto, hojas de cálculo y más; el sistema los divide en fragmentos y los incrusta en un almacén de vectores local para su recuperación semántica.
Respuestas impulsadas por RAG
Cada respuesta recupera primero los pasajes de documentos más relevantes, basando las respuestas en tu contenido real en lugar de en conocimiento inventado.
Múltiples modos de consulta
Alterná entre chat RAG, búsqueda completa de documentos, chat LLM simple y resumen desde la misma interfaz sin reconfigurar nada.
Inferencia sin GPU
Funciona completamente en CPU a través de Ollama — no se requiere GPU ni CUDA, lo que lo hace desplegable en cualquier plan VPS estándar.
Interfaz de usuario web integrada
Interfaz basada en Gradio para cargar documentos, hacer preguntas y gestionar archivos ingeridos — sin necesidad de instalar un frontend separado.
¿Por qué ejecutar PrivateGPT en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente