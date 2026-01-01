PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar tus propios documentos usando modelos de lenguaje grandes locales. Subí archivos y hacé preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y usa un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.

Este deploy usa Ollama para ejecutar inferencia completamente en CPU, lo que lo hace práctico en cualquier VPS sin GPU. En el primer inicio, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de embedding de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave de API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene tus documentos, consultas e historial de conversación en una infraestructura que controlás completamente.