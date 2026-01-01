Implementá Hermes Workspace con instalación en un clic.
Centro de comando de código abierto para tu agente de IA Hermes — chat, memoria, habilidades, terminal y archivos en una sola interfaz.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hermes Workspace
Hermes Workspace es una interfaz web de código abierto que convierte al agente de IA Hermes (de NousResearch) en un centro de comando con todas las funciones. Reúne chat multimodo, memoria persistente, un catálogo de más de 100 habilidades, una terminal integrada nativa del navegador y un Conductor para orquestar subagentes paralelos — todo en una única interfaz autoalojada.
Alojar Hermes Workspace en tu VPS significa que tus conversaciones, la memoria del agente y las credenciales permanecen en tu propia infraestructura. Tenés control total sobre qué proveedor de IA usás (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral y más), sin tarifas por mensaje y sin que los datos salgan de tu servidor.
Funciones principales de Hermes Workspace
Chat Multimodelo
Alterna entre los modelos locales de Claude, GPT, Gemini, Ollama, y cualquier endpoint compatible con OpenAI a mitad de la conversación sin perder el contexto.
Memoria Persistente y Más de 100 Habilidades
El agente recuerda entre sesiones y puede recurrir a un catálogo profundo de habilidades. Explorá y editá la memoria y las habilidades en vivo desde la interfaz de usuario.
Terminal Integrada
Ejecutá comandos directamente dentro del espacio de trabajo con un pty nativo del navegador a todo color — sin necesidad de cambiar a una sesión SSH separada.
Conductor — Agentes Paralelos
Generá y monitoreá múltiples subagentes en paralelo con el orquestador de misiones Conductor y la grilla de trabajadores en vivo.
PWA móvil primero
Paridad total de funciones en computadoras de escritorio, tablets y teléfonos. Instalá en tu pantalla de inicio y ejecutalo con notificaciones push.
Propiedad de los datos autohospedados
Todas las sesiones del agente, la memoria y las credenciales de la API permanecen en tu VPS sin límites de uso y sin compartir datos con terceros.
¿Por qué ejecutar Hermes Workspace en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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