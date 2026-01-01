Hermes Workspace es una interfaz web de código abierto que convierte al agente de IA Hermes (de NousResearch) en un centro de comando con todas las funciones. Reúne chat multimodo, memoria persistente, un catálogo de más de 100 habilidades, una terminal integrada nativa del navegador y un Conductor para orquestar subagentes paralelos — todo en una única interfaz autoalojada.

Alojar Hermes Workspace en tu VPS significa que tus conversaciones, la memoria del agente y las credenciales permanecen en tu propia infraestructura. Tenés control total sobre qué proveedor de IA usás (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral y más), sin tarifas por mensaje y sin que los datos salgan de tu servidor.