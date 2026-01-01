Implementá Zipline con una instalación de 1 clic.
Servidor de carga de archivos e imágenes compatible con ShareX, con un panel de control elegante y un acortador de enlaces incorporado.
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Lo que podés crear con Zipline
Zipline es un servidor de carga de archivos e imágenes autoalojado diseñado para usuarios avanzados que necesitan compartir de forma rápida y confiable con control total sobre sus datos. Es compatible con ShareX, Flameshot y otras herramientas de captura de pantalla de forma predeterminada, lo que lo convierte en un reemplazo perfecto para servicios de carga basados en la nube como Imgur o file.io.
Más allá de las cargas simples, Zipline incluye acortamiento de URL, paste bins de código, organización de carpetas, personalización de incrustaciones y gestión de usuarios. El autoalojamiento en tu propio VPS significa almacenamiento ilimitado, sin restricciones de tamaño de archivo y privacidad total para cada carga.
Funciones principales de Zipline
Integración de ShareX
El soporte nativo para ShareX, Flameshot y cargadores personalizados te permite capturar y compartir capturas de pantalla en segundos.
Acortador de URL integrado
Acortá enlaces junto con las cargas de archivos desde un único panel de control sin necesidad de un servicio aparte.
Administración de usuarios
Creá múltiples cuentas con cuotas de subida individuales, permisos y bibliotecas de archivos separadas.
Incrustar personalización
Personalizá las incrustaciones de OpenGraph para que los enlaces compartidos muestren vistas previas enriquecidas en Discord, Slack y redes sociales.
Contenedor de código
Compartí fragmentos de código con resaltado de sintaxis, detección automática de lenguaje y opciones de vencimiento.
¿Por qué ejecutar Zipline en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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