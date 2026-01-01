Seafile es una plataforma de sincronización y compartición de archivos de alto rendimiento y código abierto utilizada por millones de personas en todo el mundo. Su tecnología única de sincronización a nivel de bloque permite transferencias de archivos rápidas y eficientes en cuanto al ancho de banda entre dispositivos, lo que la hace ideal para equipos que gestionan grandes bibliotecas de archivos. A diferencia del almacenamiento en la nube genérico, Seafile fue diseñado desde cero para la sincronización confiable de colecciones masivas de archivos.

Con cifrado del lado del cliente, versionado de archivos, permisos de carpeta granulares y clientes de sincronización nativos para cada plataforma, Seafile ofrece gestión de archivos de nivel empresarial sin tarifas de suscripción ni precios por usuario. El autoalojamiento mantiene todos tus datos en tu propio servidor. Esta plantilla incluye MariaDB para el almacenamiento de metadatos, Memcached para el almacenamiento en caché de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro.