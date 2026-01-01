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Plataforma de sincronización y uso compartido de archivos autogestionada alternativa a Dropbox.
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Lo que podés crear con Seafile
Seafile es una plataforma de sincronización y compartición de archivos de alto rendimiento y código abierto utilizada por millones de personas en todo el mundo. Su tecnología única de sincronización a nivel de bloque permite transferencias de archivos rápidas y eficientes en cuanto al ancho de banda entre dispositivos, lo que la hace ideal para equipos que gestionan grandes bibliotecas de archivos. A diferencia del almacenamiento en la nube genérico, Seafile fue diseñado desde cero para la sincronización confiable de colecciones masivas de archivos.
Con cifrado del lado del cliente, versionado de archivos, permisos de carpeta granulares y clientes de sincronización nativos para cada plataforma, Seafile ofrece gestión de archivos de nivel empresarial sin tarifas de suscripción ni precios por usuario. El autoalojamiento mantiene todos tus datos en tu propio servidor. Esta plantilla incluye MariaDB para el almacenamiento de metadatos, Memcached para el almacenamiento en caché de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro.
Funciones principales de Seafile
Sincronización a nivel de bloque
La sincronización delta transfiere solo los bloques de archivos modificados, proporcionando una sincronización rápida y eficiente en el uso del ancho de banda en todos los dispositivos conectados.
Cifrado de extremo a extremo
Las bibliotecas cifradas del lado del cliente aseguran que los archivos se cifren antes de salir de tu dispositivo, protegiendo los datos sensibles en reposo y en tránsito.
Versionado de archivos
El historial de versiones automático con retención configurable te permite restaurar versiones anteriores de archivos y hacer un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.
Enlaces seguros para compartir
Compartí archivos y carpetas a través de enlaces con contraseñas, fechas de vencimiento y límites de descarga para una colaboración externa controlada.
Clientes multiplataforma
Los clientes de sincronización nativos para Windows, macOS, Linux, iOS y Android mantienen tus archivos accesibles en cada dispositivo.
¿Por qué ejecutar Seafile en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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