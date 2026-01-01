Implementá Linkwarden con instalación en un clic.
Gestor de marcadores colaborativo que archiva capturas completas de páginas web para que los enlaces guardados nunca se caigan.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Linkwarden
Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado que resuelve la caducidad de enlaces archivando automáticamente capturas de página completas — incluyendo imágenes y formato — en el momento en que guardás un enlace. Tus marcadores permanecen legibles años después, sin importar lo que le pase a la URL original. Colecciones, etiquetas, destacados y anotaciones te permiten construir bases de conocimiento estructuradas en lugar de listas planas de enlaces.
Alojar Linkwarden por tu cuenta te brinda archivado ilimitado, limitado únicamente por el almacenamiento de tu VPS, privacidad total sobre tus patrones de navegación y ningún riesgo de perder años de marcadores curados debido a que un servicio en la nube cierre o cambie su modelo de precios.
Funciones principales de Linkwarden
Archivo de página completa
Captura automáticamente instantáneas completas de páginas con imágenes para que el contenido guardado se preserve incluso cuando los sitios originales dejan de estar disponibles.
Colecciones y Etiquetas
Organizá marcadores en colecciones con nombre, con etiquetas personalizadas y anotaciones para bases de conocimiento estructuradas y con capacidad de búsqueda.
Colaboración multiusuario
Share collections with teammates and control access with per-user permissions for team research and knowledge sharing.
Búsqueda de texto completo
Buscá en el contenido de páginas archivadas, títulos, descripciones y anotaciones para encontrar cualquier cosa en tu colección al instante.
Extensiones del navegador
Guardá páginas directamente desde Chrome o Firefox con un solo clic, con la extensión capturando el contenido antes de que desaparezca.
¿Por qué ejecutar Linkwarden en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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