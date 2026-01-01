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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Joomla

Joomla es un sistema de gestión de contenido (CMS) maduro y open source con más de 100 millones de descargas, que impulsa desde blogs personales y portales comunitarios hasta aplicaciones empresariales y sitios gubernamentales. Su gestión avanzada de usuarios, soporte multilingüe integrado para más de 75 idiomas y miles de extensiones lo convierten en una de las plataformas CMS más flexibles disponibles.

Alojar Joomla en tu propio VPS te brinda recursos dedicados, control total de la configuración de PHP y MySQL, y sin restricciones de hosting compartido — para que tu sitio escale con tu audiencia sin un rendimiento impredecible ni tarifas por visitante.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Joomla

Multilingüe incorporado

Gestioná contenido en más de 75 idiomas de forma nativa — sin necesidad de plugins de terceros, lo que lo hace ideal para empresas y organizaciones internacionales.

Control de Acceso Avanzado

Definí permisos granulares con múltiples grupos de usuarios y niveles de acceso, lo que te permite controlar exactamente quién puede crear, editar o publicar contenido.

Miles de Extensiones

Extendé Joomla con plantillas, componentes, módulos y plugins del Directorio de Extensiones de Joomla para añadir cualquier funcionalidad que tu sitio requiera.

Herramientas de SEO integradas

Generar URLs amigables, meta descripciones y sitemaps directamente para mejorar el posicionamiento en buscadores sin plugins adicionales.

Versionado de Contenido

Registrá cada cambio en los artículos y volvé a cualquier versión anterior, protegiendo tu contenido de ediciones accidentales o revisiones no deseadas.

¿Por qué ejecutar Joomla en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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