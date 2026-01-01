Implementá Joomla en un clic.
Potente CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos, portales y aplicaciones web con soporte multilingüe.
Elegí un plan VPS para Joomla
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Joomla
Joomla es un sistema de gestión de contenido (CMS) maduro y open source con más de 100 millones de descargas, que impulsa desde blogs personales y portales comunitarios hasta aplicaciones empresariales y sitios gubernamentales. Su gestión avanzada de usuarios, soporte multilingüe integrado para más de 75 idiomas y miles de extensiones lo convierten en una de las plataformas CMS más flexibles disponibles.
Alojar Joomla en tu propio VPS te brinda recursos dedicados, control total de la configuración de PHP y MySQL, y sin restricciones de hosting compartido — para que tu sitio escale con tu audiencia sin un rendimiento impredecible ni tarifas por visitante.
Funciones principales de Joomla
Multilingüe incorporado
Gestioná contenido en más de 75 idiomas de forma nativa — sin necesidad de plugins de terceros, lo que lo hace ideal para empresas y organizaciones internacionales.
Control de Acceso Avanzado
Definí permisos granulares con múltiples grupos de usuarios y niveles de acceso, lo que te permite controlar exactamente quién puede crear, editar o publicar contenido.
Miles de Extensiones
Extendé Joomla con plantillas, componentes, módulos y plugins del Directorio de Extensiones de Joomla para añadir cualquier funcionalidad que tu sitio requiera.
Herramientas de SEO integradas
Generar URLs amigables, meta descripciones y sitemaps directamente para mejorar el posicionamiento en buscadores sin plugins adicionales.
Versionado de Contenido
Registrá cada cambio en los artículos y volvé a cualquier versión anterior, protegiendo tu contenido de ediciones accidentales o revisiones no deseadas.
¿Por qué ejecutar Joomla en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.