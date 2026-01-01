Joomla es un sistema de gestión de contenido (CMS) maduro y open source con más de 100 millones de descargas, que impulsa desde blogs personales y portales comunitarios hasta aplicaciones empresariales y sitios gubernamentales. Su gestión avanzada de usuarios, soporte multilingüe integrado para más de 75 idiomas y miles de extensiones lo convierten en una de las plataformas CMS más flexibles disponibles.

Alojar Joomla en tu propio VPS te brinda recursos dedicados, control total de la configuración de PHP y MySQL, y sin restricciones de hosting compartido — para que tu sitio escale con tu audiencia sin un rendimiento impredecible ni tarifas por visitante.