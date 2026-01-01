Implementá Audiobookshelf con instalación en un clic.
Servidor autoalojado de audiolibros y podcasts con soporte multiusuario, aplicaciones móviles sin conexión y obtención automática de metadatos.
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Lo que podés crear con Audiobookshelf
Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado completo, diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y e-books. Ofrece una aplicación web progresiva (PWA) accesible desde cualquier navegador, además de apps nativas para iOS y Android con soporte para escuchar sin conexión. La plataforma transmite todos los formatos de audio 'on-the-fly', obtiene metadatos y portadas automáticamente, y mantiene el progreso de reproducción individual sincronizado en todos los dispositivos para cada usuario.
El autoalojamiento te da control total de tu biblioteca multimedia: sin tarifas de suscripción, sin límites de tamaño de archivo y sin dependencia de proveedores. La descarga automática de podcasts, la generación de feeds RSS, la gestión de capítulos y las herramientas de fusión de archivos de audio hacen de Audiobookshelf un reemplazo completo para las plataformas comerciales de audiolibros, manteniendo tus hábitos de escucha y el contenido comprado totalmente privados.
Funciones principales de Audiobookshelf
Sincronización de progreso multiusuario
Cada usuario mantiene un progreso de reproducción independiente que se sincroniza entre navegadores y dispositivos móviles, lo que lo hace ideal para compartir en familia o en el hogar.
Aplicaciones móviles sin conexión
Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los usuarios descargar contenido para escuchar sin conexión a internet, perfecto para viajes diarios y para viajar.
Obtención automática de metadatos
El arte de tapa y los metadatos se obtienen automáticamente de Audible, Google Books, iTunes y otras fuentes, manteniendo tu biblioteca con un aspecto impecable sin esfuerzo manual.
Gestión de podcasts
Suscribite a podcasts, descargá automáticamente nuevos episodios y generá feeds RSS privados para que puedas escuchar en cualquier reproductor de podcasts que ya uses.
Herramientas del capítulo
Editá y consultá los datos de los capítulos a través de la API de Audnexus, luego incrustá los metadatos actualizados directamente en los archivos de audio para una navegación precisa de los capítulos.
¿Por qué ejecutar Audiobookshelf en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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