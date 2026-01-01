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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Audiobookshelf

Audiobookshelf es un servidor multimedia autoalojado completo, diseñado específicamente para audiolibros, podcasts y e-books. Ofrece una aplicación web progresiva (PWA) accesible desde cualquier navegador, además de apps nativas para iOS y Android con soporte para escuchar sin conexión. La plataforma transmite todos los formatos de audio 'on-the-fly', obtiene metadatos y portadas automáticamente, y mantiene el progreso de reproducción individual sincronizado en todos los dispositivos para cada usuario.

El autoalojamiento te da control total de tu biblioteca multimedia: sin tarifas de suscripción, sin límites de tamaño de archivo y sin dependencia de proveedores. La descarga automática de podcasts, la generación de feeds RSS, la gestión de capítulos y las herramientas de fusión de archivos de audio hacen de Audiobookshelf un reemplazo completo para las plataformas comerciales de audiolibros, manteniendo tus hábitos de escucha y el contenido comprado totalmente privados.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Audiobookshelf

Sincronización de progreso multiusuario

Cada usuario mantiene un progreso de reproducción independiente que se sincroniza entre navegadores y dispositivos móviles, lo que lo hace ideal para compartir en familia o en el hogar.

Aplicaciones móviles sin conexión

Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los usuarios descargar contenido para escuchar sin conexión a internet, perfecto para viajes diarios y para viajar.

Obtención automática de metadatos

El arte de tapa y los metadatos se obtienen automáticamente de Audible, Google Books, iTunes y otras fuentes, manteniendo tu biblioteca con un aspecto impecable sin esfuerzo manual.

Gestión de podcasts

Suscribite a podcasts, descargá automáticamente nuevos episodios y generá feeds RSS privados para que puedas escuchar en cualquier reproductor de podcasts que ya uses.

Herramientas del capítulo

Editá y consultá los datos de los capítulos a través de la API de Audnexus, luego incrustá los metadatos actualizados directamente en los archivos de audio para una navegación precisa de los capítulos.

¿Por qué ejecutar Audiobookshelf en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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