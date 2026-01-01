Countly es una plataforma de análisis y engagement de código abierto, centrada en la privacidad, en la que confían miles de equipos para el seguimiento del rendimiento del producto y el comportamiento del usuario en aplicaciones móviles, web, de escritorio y de IoT. Su arquitectura basada en plugins te permite habilitar solo lo que necesitás —desde el seguimiento de sesiones y los informes de errores hasta las notificaciones push y la configuración remota— sin sobrecargar tu despliegue.

Alojar Countly por tu cuenta te da la propiedad total de tus datos de análisis, sin compartir datos con terceros, sin límites de muestreo y sin precios por evento. Ejecutalo en tu propio VPS para mantener los datos sensibles del comportamiento del usuario completamente dentro de tu infraestructura y cumplir con los requisitos de GDPR y privacidad.