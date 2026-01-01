Implementá Countly en un clic.
Plataforma de análisis de productos que prioriza la privacidad para el seguimiento de los recorridos de los usuarios en aplicaciones móviles, web y de escritorio.
Elegí un plan VPS para Countly
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Countly
Countly es una plataforma de análisis y engagement de código abierto, centrada en la privacidad, en la que confían miles de equipos para el seguimiento del rendimiento del producto y el comportamiento del usuario en aplicaciones móviles, web, de escritorio y de IoT. Su arquitectura basada en plugins te permite habilitar solo lo que necesitás —desde el seguimiento de sesiones y los informes de errores hasta las notificaciones push y la configuración remota— sin sobrecargar tu despliegue.
Alojar Countly por tu cuenta te da la propiedad total de tus datos de análisis, sin compartir datos con terceros, sin límites de muestreo y sin precios por evento. Ejecutalo en tu propio VPS para mantener los datos sensibles del comportamiento del usuario completamente dentro de tu infraestructura y cumplir con los requisitos de GDPR y privacidad.
Funciones principales de Countly
Seguimiento multiplataforma
Recopilá sesiones, eventos y recorridos de usuarios de aplicaciones móviles (iOS, Android), web y de escritorio usando SDKs oficiales para React Native, Flutter, Unity y más.
Reportes de fallos
Capturá y analizá errores y bloqueos en todas las plataformas, con trazas de pila completas y la cantidad de usuarios afectados para ayudar a priorizar las correcciones.
Notificaciones push
Enviá notificaciones push dirigidas a usuarios de iOS y Android directamente desde el panel de control, con segmentación de audiencia y seguimiento de entrega.
Configuración remota
Actualizá el comportamiento de la app en tiempo real sin lanzar una nueva versión, usando pares clave-valor de configuración remota vinculados a segmentos de usuarios específicos.
Centro de Cumplimiento
Gestioná el consentimiento GDPR y las solicitudes de los interesados — incluyendo la exportación y eliminación de datos — desde una única interfaz integrada.
¿Por qué ejecutar Countly en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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