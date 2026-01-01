HuggingChat (Chat UI) es el código base de código abierto detrás de huggingface.co/chat, construido por Hugging Face como una interfaz pulida y personalizable para grandes modelos de lenguaje. A diferencia de las aplicaciones de chat con bloqueo de proveedor, utiliza el protocolo de la API de OpenAI, por lo que la misma implementación puede comunicarse con el router de Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, un servidor local de llama.cpp, Ollama, o cualquier otro endpoint compatible simplemente intercambiando una URL y una clave.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene cada conversación, llamada a herramienta MCP y archivo subido en la infraestructura que controlás, mientras que aún te da acceso a miles de modelos abiertos y propietarios a través del backend de inferencia que prefieras.