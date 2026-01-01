Instalación de HuggingChat (Chat UI) en un clic.
Interfaz de chat de SvelteKit de código abierto que impulsa HuggingChat y se conecta a cualquier endpoint de modelo compatible con OpenAI.
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Lo que podés crear con HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) es el código base de código abierto detrás de huggingface.co/chat, construido por Hugging Face como una interfaz pulida y personalizable para grandes modelos de lenguaje. A diferencia de las aplicaciones de chat con bloqueo de proveedor, utiliza el protocolo de la API de OpenAI, por lo que la misma implementación puede comunicarse con el router de Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, un servidor local de llama.cpp, Ollama, o cualquier otro endpoint compatible simplemente intercambiando una URL y una clave.
Alojarlo en tu propio VPS mantiene cada conversación, llamada a herramienta MCP y archivo subido en la infraestructura que controlás, mientras que aún te da acceso a miles de modelos abiertos y propietarios a través del backend de inferencia que prefieras.
Funciones principales de HuggingChat (Chat UI)
Router compatible con OpenAI
Apuntá al router de Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, o a cualquier URL compatible con OpenAI y accedé instantáneamente a su catálogo completo de modelos.
Enrutamiento inteligente omnicanal
El enrutador LLM integrado selecciona automáticamente el mejor modelo por solicitud — multimodal, de llamada a herramientas o predeterminado — sin exponer la complejidad a los usuarios finales.
Llamada a herramientas de MCP
Conectá los servidores del Protocolo de Contexto del Modelo para que los chats puedan ejecutar búsquedas web, código y herramientas personalizadas con los resultados transmitidos de vuelta a la conversación.
Conversaciones multimodales
Envía imágenes, archivos adjuntos y entrada de voz a modelos de visión y estilo Whisper que admiten entradas multimodales a través de tu proveedor elegido.
Historial de chat persistente
MongoDB integrado almacena conversaciones, configuraciones y asistentes por usuario para que el historial sobreviva a los reinicios y siga a los usuarios a través de los dispositivos.
Branding personalizado
Sobrescribí el nombre, la descripción y los recursos de la app para lanzar un producto de chat interno con tu marca para tu equipo o clientes.
¿Por qué ejecutar HuggingChat (Chat UI) en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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