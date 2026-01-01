Implementá Faraday con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para la gestión de vulnerabilidades que centraliza los hallazgos de seguridad y agiliza la remediación para equipos de seguridad.
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Lo que podés crear con Faraday
Faraday es una plataforma de gestión de vulnerabilidades de nivel empresarial que brinda a los equipos de seguridad un espacio de trabajo unificado para descubrir, rastrear y corregir vulnerabilidades en toda su infraestructura. Se integra con más de 80 herramientas de seguridad, importando y normalizando automáticamente los datos de escaneo de varios escáneres y frameworks de prueba para que los equipos puedan centrarse en el análisis en lugar de la manipulación manual de datos.
Alojar Faraday en tu propio VPS garantiza que los hallazgos de seguridad sensibles y los registros de auditoría permanezcan bajo tu control total, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento para el manejo de datos de vulnerabilidades, al tiempo que ofrece capacidades empresariales sin los costos recurrentes de las plataformas basadas en la nube.
Funciones principales de Faraday
Más de 80 integraciones de herramientas
Importa automáticamente y normaliza datos de vulnerabilidad de escáneres estándar de la industria y frameworks de prueba, eliminando la agregación manual de datos.
Colaboración en equipo
Los espacios de trabajo multiusuario con control de acceso basado en roles permiten a los equipos de seguridad colaborar en las evaluaciones y hacer un seguimiento de la propiedad de la remediación en tiempo real.
Priorización de Riesgos
El motor integrado de puntuación y priorización de riesgos ayuda a los equipos a enfocar los esfuerzos de remediación en las vulnerabilidades que representan la mayor amenaza real.
Informes de Cumplimiento
Las plantillas de informes personalizadas y los registros de auditoría ayudan a los oficiales de cumplimiento a demostrar mejoras en la postura de seguridad y a satisfacer los requisitos regulatorios.
RESTful API
Una API REST completa permite la integración con pipelines de CI/CD y herramientas SIEM, permitiendo a los equipos de DevSecOps automatizar el seguimiento de vulnerabilidades a lo largo del SDLC.
¿Por qué ejecutar Faraday en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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