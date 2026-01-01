Implementá Manticore Search con instalación en un clic.
Base de datos de búsqueda de código abierto de alto rendimiento con búsqueda de texto completo, búsqueda vectorial y compatibilidad con el protocolo MySQL.
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Lo que podés crear con Manticore Search
Manticore Search es una potente base de datos de código abierto diseñada específicamente para búsquedas. Creada en 2017 como una continuación del proyecto Sphinx Search, combina búsqueda de texto completo, búsqueda de similitud vectorial y análisis en tiempo real en un único motor, accesible a través del familiar protocolo MySQL o una API HTTP JSON.
A diferencia de Elasticsearch, Manticore está escrito en C++ y requiere recursos mínimos, a la vez que ofrece un excelente rendimiento de consulta en miles de millones de documentos. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de búsqueda: sin tarifas por consulta, sin dependencia de un proveedor y sin sobrecarga de JVM.
Funciones principales de Manticore Search
Búsqueda de texto completo
Más de 20 operadores de búsqueda, incluyendo coincidencia difusa, radicalización y lematización, para una recuperación precisa de texto completo en grandes colecciones de documentos.
Compatible con MySQL
Conectate usando cualquier cliente MySQL, ORM o herramienta de BI — no se requiere un nuevo SDK, y las herramientas existentes basadas en MySQL funcionan inmediatamente.
Búsqueda vectorial
El índice vectorial HNSW integrado permite la búsqueda de similitud semántica y consultas híbridas de palabras clave + vectores sin una base de datos vectorial separada.
Indexación en tiempo real
Los documentos se vuelven buscables inmediatamente después de su inserción, sin demoras en la reconstrucción del índice, manteniendo así los resultados actualizados en conjuntos de datos dinámicos.
Almacenamiento columnar
El formato columnar acelera el análisis, las agregaciones y la búsqueda facetada en grandes conjuntos de datos con baja sobrecarga de memoria.
¿Por qué ejecutar Manticore Search en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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