Manticore Search es una potente base de datos de código abierto diseñada específicamente para búsquedas. Creada en 2017 como una continuación del proyecto Sphinx Search, combina búsqueda de texto completo, búsqueda de similitud vectorial y análisis en tiempo real en un único motor, accesible a través del familiar protocolo MySQL o una API HTTP JSON.

A diferencia de Elasticsearch, Manticore está escrito en C++ y requiere recursos mínimos, a la vez que ofrece un excelente rendimiento de consulta en miles de millones de documentos. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de búsqueda: sin tarifas por consulta, sin dependencia de un proveedor y sin sobrecarga de JVM.