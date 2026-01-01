Prefect te permite convertir cualquier función de Python en un flujo de trabajo programado, observable y con reintentos automáticos con solo un decorador. A diferencia de las herramientas de orquestación que dependen mucho de YAML, Prefect mantiene los flujos de trabajo como código Python regular — testeable, con control de versiones y desplegable como cualquier otro módulo. La UI incluida muestra el estado de ejecución en tiempo real, los logs y el historial a nivel de tarea para cada ejecución.

Alojar Prefect en tu propio VPS elimina los costos de ejecución en la nube, te da ejecuciones ilimitadas de flujos de trabajo a un costo de infraestructura fijo y mantiene los datos sensibles del pipeline — credenciales, resultados de consultas, logs — completamente en tu propia infraestructura sin dependencia de un proveedor.