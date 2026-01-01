Implementá Prefect con instalación en un clic.
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo moderna y nativa de Python para construir, programar y monitorear pipelines de datos y tareas de automatización.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Prefect
Prefect te permite convertir cualquier función de Python en un flujo de trabajo programado, observable y con reintentos automáticos con solo un decorador. A diferencia de las herramientas de orquestación que dependen mucho de YAML, Prefect mantiene los flujos de trabajo como código Python regular — testeable, con control de versiones y desplegable como cualquier otro módulo. La UI incluida muestra el estado de ejecución en tiempo real, los logs y el historial a nivel de tarea para cada ejecución.
Alojar Prefect en tu propio VPS elimina los costos de ejecución en la nube, te da ejecuciones ilimitadas de flujos de trabajo a un costo de infraestructura fijo y mantiene los datos sensibles del pipeline — credenciales, resultados de consultas, logs — completamente en tu propia infraestructura sin dependencia de un proveedor.
Funciones principales de Prefect
Flujos de trabajo nativos de Python
Decorá cualquier función de Python con
@flow o
@task para obtener programación, reintentos, almacenamiento en caché y observabilidad — sin necesidad de aprender un DSL propietario.
Reintentos automáticos
Configure la retirada exponencial y la lógica de reintento personalizada por tarea para que las fallas transitorias en APIs, bases de datos o llamadas de red se recuperen sin intervención manual.
Monitoreo en tiempo real
La interfaz de usuario integrada muestra el estado de las tareas en tiempo real, los registros de ejecución y el historial de ejecuciones para que siempre sepas qué se está ejecutando, qué falló y por qué.
Reservas de turnos flexibles
Las expresiones Cron, los disparadores de intervalo y los despliegues impulsados por eventos te permiten ejecutar pipelines en cualquier horario o en respuesta a eventos externos.
Grupos de trabajo y Trabajadores
Distribuya la ejecución de flujos entre múltiples procesos de trabajo o máquinas, escalando la capacidad de cómputo independientemente del servidor de orquestación.
¿Por qué ejecutar Prefect en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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