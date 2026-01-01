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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Prefect

Prefect te permite convertir cualquier función de Python en un flujo de trabajo programado, observable y con reintentos automáticos con solo un decorador. A diferencia de las herramientas de orquestación que dependen mucho de YAML, Prefect mantiene los flujos de trabajo como código Python regular — testeable, con control de versiones y desplegable como cualquier otro módulo. La UI incluida muestra el estado de ejecución en tiempo real, los logs y el historial a nivel de tarea para cada ejecución.

Alojar Prefect en tu propio VPS elimina los costos de ejecución en la nube, te da ejecuciones ilimitadas de flujos de trabajo a un costo de infraestructura fijo y mantiene los datos sensibles del pipeline — credenciales, resultados de consultas, logs — completamente en tu propia infraestructura sin dependencia de un proveedor.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Prefect

Flujos de trabajo nativos de Python

Decorá cualquier función de Python con @flow o @task para obtener programación, reintentos, almacenamiento en caché y observabilidad — sin necesidad de aprender un DSL propietario.

Reintentos automáticos

Configure la retirada exponencial y la lógica de reintento personalizada por tarea para que las fallas transitorias en APIs, bases de datos o llamadas de red se recuperen sin intervención manual.

Monitoreo en tiempo real

La interfaz de usuario integrada muestra el estado de las tareas en tiempo real, los registros de ejecución y el historial de ejecuciones para que siempre sepas qué se está ejecutando, qué falló y por qué.

Reservas de turnos flexibles

Las expresiones Cron, los disparadores de intervalo y los despliegues impulsados por eventos te permiten ejecutar pipelines en cualquier horario o en respuesta a eventos externos.

Grupos de trabajo y Trabajadores

Distribuya la ejecución de flujos entre múltiples procesos de trabajo o máquinas, escalando la capacidad de cómputo independientemente del servidor de orquestación.

¿Por qué ejecutar Prefect en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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