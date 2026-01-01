Implementá HandBrake en 1 clic.
Transcodificador de video de código abierto accesible desde cualquier navegador, con conversión por lotes y procesamiento automático de carpetas de monitoreo.
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Lo que podés crear con HandBrake
HandBrake es el transcodificador de video de código abierto más utilizado, capaz de convertir prácticamente cualquier formato de video en salidas modernas y ampliamente compatibles como MP4 y MKV. Esta implementación ejecuta HandBrake dentro de un contenedor Docker y transmite su interfaz gráfica completa a tu navegador usando noVNC — no se requiere instalación de escritorio. Obtenés la interfaz de usuario completa de HandBrake con todos sus ajustes preestablecidos de codificación, soporte de subtítulos, marcadores de capítulo y opciones de aceleración de hardware, accesible desde cualquier dispositivo con un navegador moderno.
El contenedor incluye una función de carpeta de vigilancia que convierte automáticamente cualquier archivo de video que coloques en el directorio de entrada designado, lo que facilita la ejecución de trabajos por lotes desatendidos en tu VPS.
Funciones principales de HandBrake
Interfaz Gráfica de Usuario basada en navegador
La interfaz de escritorio completa de HandBrake se transmite directamente a tu navegador a través de noVNC — accedela desde cualquier lugar sin instalar ningún software localmente.
Carpeta de vigilancia automática
Los archivos colocados en la carpeta de monitoreo se ponen automáticamente en cola y se convierten en segundo plano, lo que permite el procesamiento por lotes desatendido sin interacción manual.
Amplio soporte de formatos
Acepta prácticamente cualquier formato de video de origen y lo convierte a MP4, MKV o WebM con control preciso sobre códecs, tasas de bits, resolución y pistas de audio.
Preajustes de codificación
Decenas de preajustes incorporados apuntan a dispositivos específicos y niveles de calidad — desde perfiles optimizados para streaming hasta codificaciones de archivo de alta calidad — reduciendo el tiempo de configuración.
Soporte para subtítulos y capítulos
Importar, grabar o pasar pistas de subtítulos y marcadores de capítulo durante la conversión, conservando los metadatos del archivo fuente original.
¿Por qué ejecutar HandBrake en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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