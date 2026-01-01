Implementá Hollama en 1 clic.
Interfaz web mínima para chatear con modelos de Ollama y OpenAI que guarda cada conversación en tu navegador.
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Lo que podés crear con Hollama
Hollama es un cliente de chat enfocado para modelos de lenguaje grandes que se conecta directamente desde tu navegador a uno o más servidores Ollama, endpoints compatibles con OpenAI, o a ambos al mismo tiempo. No hay una base de datos central, ni un sistema de cuentas, ni telemetría: las sesiones, los prompts, la configuración y las claves de API residen en el almacenamiento local del navegador y nunca tocan el servidor que aloja la interfaz de usuario.
Alojar Hollama en un VPS le da a un equipo pequeño una única URL siempre activa para interactuar con modelos Ollama privados o claves de OpenAI compartidas, con una interfaz limpia estilo editor diseñada para prompts largos, modelos de razonamiento y conversaciones con mucho código.
Funciones principales de Hollama
Ollama y OpenAI
Conectate a servidores locales de Ollama, OpenAI, o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y alterná entre ellos dentro de una misma sesión.
Soporte multiservidor
Registrá varios servidores de Ollama y OpenAI a la vez y enrutá cada sesión a un backend diferente sin reconfigurar la aplicación.
Almacenamiento local del navegador
Cada sesión, prompt, configuración y clave de API se guarda en el almacenamiento local del navegador, por lo que los chats nunca residen en el VPS o en un servidor de terceros.
Indicaciones de nivel de editor
Campos de entrada grandes con características de editor de código, renderizado de Markdown, resaltado de sintaxis y notación matemática KaTeX, diseñados para trabajo técnico.
Razonamiento y visión
Soporte de primera clase para modelos de razonamiento y modelos de visión con entradas de imagen, ideal para las versiones más recientes de Ollama y OpenAI.
Importación y exportación
Hacé una copia de seguridad o mové sesiones entre dispositivos con la herramienta de importación y exportación incorporada para que el almacenamiento del navegador nunca sea un bloqueo.
¿Por qué ejecutar Hollama en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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