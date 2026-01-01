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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Aptabase

Aptabase es una plataforma de análisis de código abierto y centrada en la privacidad, diseñada para desarrolladores de aplicaciones móviles, de escritorio y web. A diferencia de las herramientas de análisis de sitios web que rastrean las visitas a páginas, Aptabase se centra en el seguimiento de eventos basado en SDKs — los desarrolladores instrumentan sus aplicaciones con SDKs ligeros para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri y más, para capturar eventos con nombre y propiedades opcionales. El resultado es un panel de control de alta señal que muestra lo que los usuarios realmente hacen dentro de tu aplicación, sin cookies, huellas digitales (fingerprinting) ni seguimiento entre sitios.

Alojar Aptabase en un VPS mantiene todos los datos de análisis en tu propia infraestructura, lo que facilita el cumplimiento del GDPR y elimina los precios por evento que los proveedores de análisis en la nube cobran a medida que aumenta el uso.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Aptabase

Seguimiento de eventos del SDK

Instrumentá tu aplicación con una sola llamada al SDK para registrar eventos y propiedades con nombre en todas las plataformas sin una configuración compleja.

Privacidad por diseño

Sin cookies, sin huellas digitales y sin seguimiento entre sitios — totalmente compatible con el RGPD y las regulaciones de privacidad desde el primer momento.

SDKs multiplataforma

SDKs oficiales para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri y más cubren todas las principales plataformas de desarrollo de aplicaciones.

Panel de control en tiempo real

Vea los eventos y la actividad del usuario a medida que ocurren con un panel de control limpio y minimalista que muestra lo que importa sin ruido.

Propiedad total de los datos

Todos los datos de análisis permanecen en tu VPS — sin dependencia de un proveedor, sin precios por evento y sin que ninguna plataforma de terceros reciba tus datos de usuario.

¿Por qué ejecutar Aptabase en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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