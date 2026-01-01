Implementá Aptabase en un clic.
Plataforma de análisis de código abierto, que prioriza la privacidad, para aplicaciones móviles, de escritorio y web con una integración de SDK liviana.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Aptabase
Aptabase es una plataforma de análisis de código abierto y centrada en la privacidad, diseñada para desarrolladores de aplicaciones móviles, de escritorio y web. A diferencia de las herramientas de análisis de sitios web que rastrean las visitas a páginas, Aptabase se centra en el seguimiento de eventos basado en SDKs — los desarrolladores instrumentan sus aplicaciones con SDKs ligeros para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri y más, para capturar eventos con nombre y propiedades opcionales. El resultado es un panel de control de alta señal que muestra lo que los usuarios realmente hacen dentro de tu aplicación, sin cookies, huellas digitales (fingerprinting) ni seguimiento entre sitios.
Alojar Aptabase en un VPS mantiene todos los datos de análisis en tu propia infraestructura, lo que facilita el cumplimiento del GDPR y elimina los precios por evento que los proveedores de análisis en la nube cobran a medida que aumenta el uso.
Funciones principales de Aptabase
Seguimiento de eventos del SDK
Instrumentá tu aplicación con una sola llamada al SDK para registrar eventos y propiedades con nombre en todas las plataformas sin una configuración compleja.
Privacidad por diseño
Sin cookies, sin huellas digitales y sin seguimiento entre sitios — totalmente compatible con el RGPD y las regulaciones de privacidad desde el primer momento.
SDKs multiplataforma
SDKs oficiales para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri y más cubren todas las principales plataformas de desarrollo de aplicaciones.
Panel de control en tiempo real
Vea los eventos y la actividad del usuario a medida que ocurren con un panel de control limpio y minimalista que muestra lo que importa sin ruido.
Propiedad total de los datos
Todos los datos de análisis permanecen en tu VPS — sin dependencia de un proveedor, sin precios por evento y sin que ninguna plataforma de terceros reciba tus datos de usuario.
¿Por qué ejecutar Aptabase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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