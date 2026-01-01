Implementá Jump con 1 clic.
Una página de inicio autoalojada y una página de estado en tiempo real que te da acceso instantáneo a todos tus sitios favoritos desde un único y elegante panel de control.
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Lo que podés crear con Jump
Jump es una página de inicio liviana y autoalojada, y un monitor de estado en tiempo real diseñado para mantener todos tus enlaces importantes organizados en un solo lugar. Construido con PHP y servido como un único contenedor Docker, carga rápido, se mantiene seguro y no requiere base de datos ni dependencias externas para funcionar. Los sitios se pueden definir manualmente a través de un archivo JSON, descubrir automáticamente desde contenedores Docker en ejecución, o una combinación de ambos.
Jump es compatible con imágenes de fondo personalizadas e integración con Unsplash, visualización en varios idiomas, categorización de sitios basada en etiquetas, búsqueda controlada por teclado con motores de búsqueda configurables e integración opcional con Open Weather Map para la hora y el clima locales. Su diseño limpio y adaptable se ajusta a computadoras de escritorio y dispositivos móviles, lo que te permite acceder a cualquier servicio guardado con un solo clic desde cualquier dispositivo.
Funciones principales de Jump
Monitoreo de estado en tiempo real
Jump verifica la disponibilidad de cada sitio en tu panel de control y muestra indicadores de estado en vivo para que sepas al instante si un servicio está caído.
Docker Autodescubrimiento
Listar automáticamente los contenedores Docker en ejecución como entradas del panel de control usando etiquetas de contenedor, manteniendo tu página de inicio sincronizada con tu infraestructura sin actualizaciones manuales.
Organización por etiquetas
Agrupá sitios con etiquetas y navegá entre páginas temáticas, manteniendo tus enlaces más usados visibles en la pantalla de inicio mientras que las listas más largas permanecen prolijamente categorizadas.
Búsqueda por teclado
Abrí la barra de búsqueda multi-motor con Ctrl+Shift+/ y buscá en Google, DuckDuckGo, Bing o cualquier motor personalizado sin necesidad de usar el mouse.
Fondos y Clima Personalizados
Usá tus propias imágenes de fondo o conectate a Unsplash para paisajes aleatorios, y agregá una clave API de Open Weather Map para mostrar la hora local y las condiciones climáticas actuales.
Base de datos no requerida
Jump se ejecuta como un único contenedor sin base de datos externa, lo que lo hace trivialmente fácil de implementar, respaldar y mover entre servidores.
¿Por qué ejecutar Jump en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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